La investigación continúa abierta
El conductor implicado en el atropello mortal de Olivenza no iba a una "velocidad excesiva"
La Guardia Civil sigue trabajando en la reconstrucción del accidente ocurrido el pasado mes de septiembre, en el que perdió la vida una menor de 14 años
La Guardia Civil sigue trabajando en la reconstrucción del atropello mortal ocurrido el pasado mes de septiembre en Olivenza, en el que perdió la vida una menor de 14 años.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado hoy que se están realizando pruebas "complejas" para determinar la velocidad exacta a la que circulaba el vehículo implicado en el suceso.
Según ha detallado, aún no se disponen de todos los resultados porque el impacto del coche no ofrece información concluyente, especialmente debido a que la menor fue desplazada hasta la puerta de una cochera tras el golpe. “Estamos trabajando en ello. Lo que sí sabemos es que el conductor no iba bebido y que, en principio, la velocidad no era alta, aunque necesitamos el resultado de algunas pruebas concretas para determinarla con exactitud”, ha indicado Quintana.
El delegado ha añadido que, según los primeros indicios, el accidente se produjo de noche y que no había presencia de alcohol ni drogas en el conductor, el cual se enfrenta a un posible delito de homicidio imprudente además de abandono del lugar del accidente.
La investigación continúa abierta para esclarecer completamente las circunstancias de este trágico suceso.
- El edificio de Capitanía de Badajoz se restaura y pone en valor dependencias cerradas hace 30 años
- Fotogalería | Compañeros y allegados despiden a Fernández Vara
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Sor María Rocío, nueva hermana de las Descalzas de Badajoz: «No lo dejé todo, lo encontré todo en el Señor»
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- “Intentamos cuidar igual a los clientes nuevos y a los de siempre”
- El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
- Juzgan en Badajoz a tres acusados de regentar dos 'narcopuntos' en el Cerro de Reyes y la Uva