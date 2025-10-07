La familia de Fernández Vara agradece el cariño recibido: "Guillermo se fue lleno de felicidad"

La familia de Guillermo Fernández Vara ha agradecido el cariño recibido por toda la sociedad extremeña y española en las últimas horas. Lo han hecho a través del perfil del expresidente en 'X' (antes Twitter).

Ayer Olivenza acogió uno de los momentos más tristes de su historia, la despedida a uno de sus vecinos ilustres. Hasta la plaza de la Magdalena cientos de personas acudieron para despedirse del oliventino de pro. Además, una amplia representación de la política de la región y del país también estuvieron presentes en el funeral. Entre otras personalidades, no faltaron los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Imborrables muestras de cariño"

Desde que el domingo se conociera la triste noticia del fallecimiento de Fernández Vara con 66 años, las muestras de cariño se han multiplicado en diversas formas. Presencialmente, en forma de mensajes, con coronas o ramos de flores. Una de las más especiales estuvo presente en la iglesia de Santa María Magdalena, donde se celebró la eucaristía para despedirlo, junto al féretro. Esta procedía de la Casa Real. "SS.MM. Los Reyes", ponía en dorado sobre una cinta color rojo. También lo hicieron otros muchos vecinos que depositaron rosas rojas sobre el ataúd instantes antes de que este entrara en la iglesia.

Cientos de personas hicieron lo propio a través de redes sociales. Muchos compartieron fotografías junto al dirigente socialista o relatando momentos vividos con él.

Agradecimiento de la familia

Ahora, la familia usa este mismo medio, las redes sociales, para agradecer "en nombre de toda su familia y sus seres más queridos". En esta publicación en la cuenta de Guillermo Fernández Vara, comparten el siguiente texto: "Gracias de corazón por las imborrables muestras de cariño recibidas estos días".

De la misma forma, han hablado de los últimos momentos de su familiar: "Guillermo se fue lleno de felicidad". Y finalizan su texto con la siguiente frase: "Ahora seguirá viviendo dentro de cada uno de nosotros".

Esta publicación está acompañada por una fotografía del expresidente socialista junto a sus tres nietos. Una instantánea en la intimidad del presidente que sostiene a Isabel, Teresa y Ángel abrazándolos. Esta publicación ya ha sido vista por miles de personas y cientos de ellas la han compartido en sus perfiles. En los comentarios que se recogen, la mayoría de ellos coinciden en la belleza de la fotografía y en su carga emocional.