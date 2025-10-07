Juan Medina antes Juanito Makandé, actúa en Badajoz: "Cuando me di cuenta ya tenía el veneno de la guitarra dentro"

Juan Medina, antes conocido como Juanito Makandé, vuelve a subirse a los escenarios con una nueva propuesta musical, en la que se reencuentra con el jazz y el flamenco. El artista andaluz presentará su disco de guitarra, titulado ‘Fugaz’, en la sala La Santa de Badajoz, mañana a las 22.30 horas.

Espera con ganas su cita con el público pacense, con el que ya guarda grandes momentos y anécdotas. «He estado muchas veces en Badajoz. Llevo yendo desde los 19 años a tocar, me ha visto crecer, tengo ganas de volver con esta nueva faceta de tocar la guitarra», asegura.

Tiene una dilatada trayectoria artística a sus espaldas. Sin embargo, y a pesar de haberse dedicado gran parte de su carrera a la música bajo el nombre de Juanito Makandé, ahora vive una nueva etapa con su nombre real: Juan Medina. «Quería dejar claro que la etapa de hacer canciones llegó a su fin. No quería que la gente se confundiese», explica el músico.

Su disco ‘Fugaz’ es fruto de sus nuevas aspiraciones y en lo que ha enfocado su vida durante estos últimos años. «Vengo a enseñar un proyecto meramente instrumental combinando jazz y flamenco, sin ser jazz ni ser flamenco, pero un poco bebiendo de esos dos estilos», cuenta.

Pese a que ha empleado la guitarra desde sus inicios, no ha sido hasta hace unos años cuando se le despertó el gusanillo de dedicarse de una manera más profesional a ella. «Yo siempre he tocado la guitarra, pero cuatro acordes para mis canciones… De pronto me vi tocando para otros discos y encontré esa herramienta ahí para seguir expresándome. Cuando me di cuenta ya tenía el veneno de la guitarra dentro», confiesa.

Ahora es cuando se ve preparado para dar un paso más allá, tras haberle dedicado el tiempo suficiente como para sentirse cómodo. «Después de estudiar tres o cuatro años la guitarra me sentí fuerte para grabar un disco», afirma.

Mucho tiene que ver , según reconoce, el proceso personal que ha vivido y las influencias que han aparecido en su camino a lo largo de estos años, que lo han llevado a tener la motivación necesaria «Me junté antes con Ricardo Moreno, y con él hice un trío musical llamado Blue Tomasa. Poco a poco empecé a tocar en directo otra vez, teatritos, festivales de jazz...».

En este momento de su vida, Juan Medina abre una nueva puerta a su música y vuelve a pisar los escenarios con una propuesta diferente. «Estoy contento y eso es lo más importante», dice. Por su filosofía de vida tiene el triunfo asegurado. «El éxito es algo muy relativo; tener éxito para mí es sentir mariposas y una ilusión como un niño chico, hacer que esa llama nunca se apague. Para mí eso es el éxito», reflexiona.

Las entradas para el concierto de Juan Medina, que está dispuesto a regalar una noche mágica en Badajoz , se pueden adquirir a un precio de 15 euros.