En un encuentro en el Vaticano

El arzobispo de Mérida-Badajoz renueva su invitación a León XIV a visitar Extremadura

Un encuentro que ha tenido lugar tras la audiencia general que el Santo Padre realiza cada miércoles, donde el arzobispo afirma "haber experimentado la cercanía del Santo Padre", también con la archidiócesis, a la que envía "bendiciones"

El papa León XIV saluda al arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, en la plaza San Pedro en Roma.

El papa León XIV saluda al arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, en la plaza San Pedro en Roma. / Cedida

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha renovado la invitación al Papa León XIV a visitar Extremadura durante el breve saludo que han mantenido este miércoles en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Un encuentro que ha tenido lugar tras la audiencia general que el Santo Padre realiza cada miércoles, donde el arzobispo afirma "haber experimentado la cercanía del Santo Padre", también con la archidiócesis, a la que envía "bendiciones".

Según explica la archidiócesis, Rodríguez Carballo se encuentra estos días en Roma participando, como franciscano, en el Jubileo de la Vida Consagrada que se desarrolla hasta mañana jueves 9 de octubre, cuando participarán en la Santa Misa presidida por el Santo Padre en la plaza de San Pedro.

