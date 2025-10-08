Badajoz se ilumina por el Día Internacional de la Dislexia, el “trastorno invisible” que afecta a miles de extremeños

Este miércoles, 8 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Dislexia y con motivo de esta fecha, varios monumentos de Badajoz -como la Plaza Alta, la Puerta de Palmas o la torre de Espantaperros- se iluminarán por la noche de color azul turquesa para visibilizar este trastorno del aprendizaje que afecta a miles de personas en Extremadura.

La Asociación de Dislexia en Extremadura quiere aprovechar la jornada para recordar la importancia de la formación del profesorado y de la empatía hacia quienes conviven con esta dificultad a lo largo de toda su vida.

Sara Gamero, la presidenta de la Asociación de Dislexia en Extremadura y presidenta de la Federación Española de Dislexia, ha subrayado que la etapa escolar es el momento en el que más se nota la dislexia y que una atención adecuada depende, en gran medida, de la preparación del personal docente. “Si los profesores no se forman y no conocen el trastorno es difícil que puedan atender debidamente a las personas que lo tienen”, explica.

Edificio de la Diputación provincial de Badajoz en el Día Internacional de la Dislexia. / La Crónica

Además, reivindican que la administración preste mayor atención a este colectivo, al que denominan “el trastorno invisible” porque no presenta signos físicos y suele pasar desapercibido. Sara Gamero recuerda que la dislexia no desaparece con la edad y que, aunque se adapten los exámenes o los apuntes en el colegio, la igualdad de oportunidades debe mantenerse también en la edad adulta, por ejemplo en aquellas personas que quieren opositar: “Si no se adaptan, difícilmente pueden competir en igualdad de condiciones”.

Las adaptaciones, añade, no son complicadas: usar tipografías legibles como la letra Verdana o Arial en tamaño 14 y a doble espacio, dividir las preguntas por separado, evitar enunciados demasiado extensos y conceder más tiempo para poder desarrollar las respuestas.

Empatía social

La asociación también reclama un cambio social en torno a este trastorno, especialmente entre los adolescentes. “Últimamente, está de moda que, cuando se insultan unos a otros, se diga ‘ni que fueras disléxico’ y eso es una falta de respeto y de empatía”, lamenta.

Actualmente, la asociación cuenta con solo 37 familias asociadas en toda Extremadura, a pesar de que existen más de 4.500 niños diagnosticados en edad escolar. “Lo ideal sería que fuésemos muchas más para poder hacer fuerza ante la administración y ante la sociedad”, señala.

Jornadas extremeñas de Dislexia

El principal evento en Extremadura de este mes dedicado a la dislexia tendrá lugar el 25 de octubre en la ciudad de Badajoz. El salón de actos de Caja Rural de Almendralejo acogerá la II Jornada de Dislexia de Extremadura, un evento que reunirá los mayores expertos del país en este trastorno.

Iluminación de la fuente de la plaza de la Constitución por el Día Internacional de la Dislexia. / La Crónica

Las jornadas están dirigidas a profesionales de la educación y familias afectadas, conectando ambas partes para mejorar la intervención con el alumnado afectado. Entre los ponentes, se encuentran José Luis Ramos, Doctor en Pedagogía por la UEX; Erica Di Francesco, Doctora en Lingüística Clínica; o las expertas en dislexia y discalculia Hiwet Costa y Soraya Bordoy.

Desventajas en el contexto educativo

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que trae importantes problemas para leer y escribir a las personas que lo sufren. No se trata de una enfermedad, sino de una dificultad para identificar los sonidos del habla y relacionarlos con un significado.

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 15% de la población mundial sufre dislexia. Este trastorno puede acarrear problemas en la ortografía, la escritura y la pronunciación de palabras. También existen dificultades de comprensión, memoria a corto plazo, acceso al léxico, confusión entre la derecha y la izquierda, así como problemas en las nociones espacio-temporales.

Las personas que sufren dislexia tienen importantes problemas en su etapa educativa, donde la mayoría de contenidos se aprenden a través de la lectura y lo aprendido se demuestra a través de la escritura. "Las personas con dislexia parten en desventaja en el contexto educativo si no se ponen las herramientas necesarias para igualar esta situación", concluye Sara Gamero.