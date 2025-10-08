La compañía extremeña Karlik Danza-Teatro estrena en Badajoz una obra sobre Lucía Joyce

La danza será protagonista en la 48ª edición del Festival Internacional de Teatro de Badajoz que se celebra en el Teatro López de Ayala del 11 al 25 de octubre. En esta ocasión, la primera propuesta viene de la mano de Aracaladanza el 16 de octubre en Va de Bach. Una coreografía luminosa y onírica inspirada en la música de Bach, que bucea en un universo creativo que permite imaginar a quien desee abrir los ojos y afinar los oídos.

La edición cuenta además con el estreno de la obra de teatro-danza Lucía Joyce de la compañía extremeña Karlik Danza-Teatro. Una evocadora pieza que rinde homenaje desde la danza y la palabra a Lucía Joyce, hija del célebre escritor James Joyce y que podrá disfrutarse el viernes 17 de octubre a las 21.00 horas.

La historia relata la vida de Lucía Joyce, que es un "secreto novelado". Incluso sus principales estudiosos han tenido que combatir la destrucción intencionada de numerosas cartas, informes y documentos, que acreditaron la vida de una mujer frágil y apasionada, que se entregó a la danza, que colaboró en el Ballet Mécanique de Leger y Man Ray, y vivió una época convulsa: el fulgor creativo e intelectual de las vanguardias de entreguerras, la emergencia de los nuevos lenguajes del movimiento (con Duncan, Dalcroze, Laban o Morris), el desastre de la Segunda Guerra Mundial y el feroz legado de una familia, los Joyce, atravesada por el exilio, la inestabilidad económica, el talento, el sufrimiento psíquico y el desgarro afectivo.

Proyecto extremeño de estreno

La obra ha sido presentada este miércoles por la directora del teatro Paloma Morcillo y el director artístico del festival, Eugenio Amaya que ha ensalzado la "dilatada trayectoria" de Karlik Danza-Teatro, una compañía que según ha destacado, siempre elige "un equipo de primer nivel" en todos los apartados, ya sea en la dramaturgia o en el ámbito audiovisual. "A lo largo de su carrera, ha asumido la excelencia, el riesgo y la necesidad de innovar y cotejar su línea de trabajo con artistas de renombre, siendo una compañía con un incansable espíritu de trabajo y afán de superación que ha demostrado su excelente trabajo y creatividad en el ámbito extremeño, nacional e internacional", ha afirmado.

Así, Lucía Joyce cuenta con la dramatización textual de Itziar Pascual y la dramaturgia visual, dirección y coreografía de Cristina D. Silveira que, para este estreno, han apostado por los intérpretes Jorge Barrantes, Carla González y la actriz extremeña Memé Tabares, que representará a la protagonista en su edad adulta.

El diseño de iluminación es de David Pérez Hernando, la escenografía a cargo de La Nave del Duende y la creación audiovisual de Cómicos Crónicos. Francisco García es el ayudante de Coreografía, el de dirección Iván Luis y el diseño gráfico de Marta Barroso.

Inauguración de la 48ª edición

El Festival Internacional de Teatro de Badajoz arranca este sábado día 11, con 'Crass-DuoCircus' y 'La Gramática'. Así, 'Crassh-DuoCircus', de la compañía portuguesa WeTumTum, se representará a las 18.00 horas en el Paseo de San Francisco de Badajoz, destinada a un público familiar y con entrada gratuita mientras que la segunda representación, 'La Gramática', tendrá lugar en el Teatro López de Ayala de la mano de la compañía catalana Focus.

Con una duración de 45 minutos, 'Crassh-DuoCircus' es un espectáculo en el que dos personajes transportan al público, de una forma "íntima" y "muy acogedora", al universo Crassh, donde los objetos más comunes del día a día sirven para producir música, desde melodías simples hasta ritmos complejos y virtuosos.

Combinado con una fuerte componente cómica, visual, de interacción con el público y disciplinas circenses -donde el malabarismo también se utiliza para crear música en vivo-, éste es un espectáculo que "mezcla el rigor con el caos, el escalofrío con la diversión llevada a su máximo nivel". WeTumTum es una asociación cultural sin fines de lucro que promueve y desarrolla movimientos artísticos para niños y familias.

María Adánez

La representación del segundo espectáculo, 'La Gramática', será a las 21.00 horas, en la sala principal del Teatro López de Ayala. Bajo la escritura y dirección de Ernesto Caballero, los intérpretes María Adánez y Joaquín Notario con la compañía Focus, aterrizarán en la ciudad para mostrar su obra de una duración de 85 minutos y que supone una sátira humorística que muestra la relación con el vasto legado que constituye, según Lázaro Carreter, el patrimonio común más sólido, la Lengua.

La obra está protagonizada por Adánez que ha destacado como actriz de comedia en Farmacia de Guardia. El segundo protagonista es Joaquín Notario, reconocido actor de teatro, cine y televisión con una extensa carrera profesional.

Los precios de las entradas para este espectáculo son de 15 euros y tiene un descuento para carné joven, pensionistas, desempleados, miembros de Fatex y Uapex de 10 euros.

Durante quince días, el Teatro López de Ayala y otros espacios de la ciudad acogerán una programación diversa con un total de 14 funciones que abarcan estrenos, adaptaciones literarias, revisiones de clásicos y piezas híbridas que dialogan con el presente.

Así, la 48ª edición incluirá teatro contemporáneo, danza, teatro familiar e infantil, así como actividades paralelas dirigidas a públicos de todas las edades y perfiles, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario cultural del suroeste peninsular.