Un poco de historia

¿A qué debe su nombre la Casa de las Aguas de Badajoz?

Tiene una vivienda, donde vivía el capataz

Lateral de la Casa de las Aguas, por la avenida Adolfo Suárez. / S. GARCÍA

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

En la denominada Casa de las Aguas estaba la estación de bombeo para el suministro de agua potable. Por debajo pasaba el Canal de Badajoz y allí se encontraban los depósitos decantadores. Fue la sede del servicio municipal de Vías y de Aguas. Antes de la privatización, se encargaban del mantenimiento de la red de abastecimiento y de saneamiento. A finales de 1991, el equipo de gobierno, del PSOE, privatizó la gestión del agua de la ciudad, que se adjudicó a Seragua (actual Aqualia).

En las instalaciones de Cuatro Caminos se quedó la sección de Vías, que las abandonó cuando se unió a la sección de Obras en 2010 y pasaron a ser el Servicio de Vías y Obras (que funcionó en las antiguas instalaciones de Ifeba hasta que el ayuntamiento la vendió y tuvo que trasladarse a unas naves de alquiler mientras terminaban la del Nevero, en el antiguo matadero municipal).

En la parcela existe aún una vivienda, que tiene fachada a Carolina Corona y a la avenida Adolfo Suárez, pintada de albero y burdeos. En esta casa vivía el capataz y quienes la conocieron, cuentan que tenía un jardín muy cuidado, del que apenas quedan jaramagos. Estuvo ocupada hasta 2008. El ayuntamiento cedió el dominio a la Inmobiliaria Municipal de Badajoz para la construcción de viviendas, que no llegaron a edificarse, por lo que recuperó la titularidad y la puso en venta.

