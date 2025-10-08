“Yo quería que todo el mundo pudiera desayunar fuera de casa”

Este negocio está concienciado en que todo tipo de público pueda acudir a comer a su establecimiento sin importar si tiene alergias o intolerancias. Dan comidas sin gluten ni lactosa y también atienden al público vegetariano y vegano. Su nombre se debe a que “Aquí se puede” comer y disfrutar sin preocupaciones. Tras una amplia formación y una dilatada experiencia en hostelería, pasando en última instancia por ‘Mediterránea’, hace año y medio decidió apostar fuerte por esta nueva aventura.

Raquel, recomienda su tostada 'Especial tortilla'. Con una base de tomate, lleva tortilla francesa, una loncha de queso y por encima un aguacate que está aliñado con aceite, sal, pimienta y aceite de oliva. También está la versión sin lactosa o sin caseína, sustituyendo el queso por jamón de york. Una propuesta ligera a la par que nutritiva para arrancar el día. Cuentan con una interminable lista de propuestas de tostadas elaboradas y saludables llenas de mucho sabor y asequibles para todos los bolsillos.

Tostada 'Especial tortilla'. Precio: 4,50€ con café incluido. / Santiago García Villegas

¿Cómo nace este proyecto de comida inclusiva?

A mí me nace desde la empatía. Mi hijo nació con intolerancias alimentarias, así que sé lo que es sentirse en ese pellejo de no poder salir a la calle y no poder hacer vida social sin correr ese riesgo. Yo soy cocinera de profesión y ahí es cuando nace el hacer todo esto para todas estas personas. Son problemas que dificultan mucho a la hora de comer fuera y cierra muchas puertas. Yo quería que todo el mundo pudiera comer y desayunar fuera de casa. A base de investigar y tener mucha información y ponerme al día, pude crear este lugar cómodo y seguro para estas personas. Ya lo decimos en nuestro logo, que es un mensaje subliminal que tenemos una espiga que representa al sin gluten, el color morado a los alimentos sin lactosa, el verde oscuro hace mención a la vegetariana y el verde claro la vegana.

¿Considera la hostelería una pasión?

Sí que lo es. Cuando hablas con una persona y está focalizada en lo que es su negocio, eso se nota. En la forma de contar tu proyecto a los demás.

¿También lo son los desayunos?

En el momento que pienso en los desayunos, pienso en uno saludable. Porque es lo que nos va a mantener en pie cada mañana. Por eso deben estar ricos en proteínas y olvidarnos un poco de la grasa. Nos basamos un poco en alimentos como el huevo o el aguacate. Que sean ricos en proteínas y que las personas las puedan combinar como más les guste. Pueden pedir atún, queso, jamón de york, pavo, lacón… Cualquier cosa que podamos adquirir en una charcutería y ponerlo en nuestra tostada.

¿Qué feedback ha recibido de la tostada del concurso?

Este año ha tenido muy buena aceptación. En la del concurso quisimos inspirarnos en el bacalao portugués. Tanto en sabor como visualmente hemos querido fijarnos en Portugal y hacer un homenaje a nuestros vecinos. Además, tiene una base de humus, que es lo que nos recuerda al guiso de garbanzos típico que se comía con receta de este país. A esto añadirles los tomates cherry y los canónigos, para poner también el rojo y verde de la bandera portuguesa. Para terminar, tiene un contraste con una reducción de Oporto.

¿Es complicado cocinar sin gluten?

Toda nuestra carta de tostadas tiene una réplica sin gluten. Trabajamos en dos zonas seguras: una con gluten y otra sin gluten. De esta manera eliminamos riesgos tan grandes como la contaminación cruzada. A veces tienes que estar a caballo entre ambas cocinas, pero tengo muy interiorizada la higiene. Hay días que me lavo las manos más de 40 veces. Porque si lo ofrezco, tengo que hacerlo así. Porque tengo que mantener la credibilidad.

¿El concurso está cambiando la forma de desayunar en Badajoz?

La gente es novelera. No sé dónde va a terminar. No hay que pensar que porque una tostada tenga más ingredientes va a ser mejor. A veces menos es más y saber qué ingredientes combinan mejor. Nuestra propuesta va a ser la misma que hasta ahora, ofreciendo pan sin gluten y migas sin gluten los segundos jueves de cada mes.

¿Cree que puede llegar a más personas dentro de las comunidades sin gluten o sin lactosa?

Ya llegamos a mucha gente, pero es cierto que podemos ampliar el público. Son personas muy agradecidas. Y ese agradecimiento te motiva a seguir trabajando. En el momento que te vuelcas un poco, este cariño vuelve.

¿Esta apuesta es sostenible económicamente hablando?

Nuestra apuesta económica es partir de menaje nuevo para que no haya contaminación cruzada. Lo más importante es saber que más del 90 por ciento de los alimentos en su naturaleza no tiene gluten. Solamente son algunos cereales como el trigo, la avena y el centeno. Si en mi cocina no entran estos ingredientes, sé que mi cocina es sin gluten. Lo único que tengo que hacer es sustituir esos ingredientes que sí lo tienen. No es tan complicado. Hay que saber leer etiquetas y comprar con la garantía de que los productos que adquirimos no lo tienen y revisarlo adecuadamente.

Ustedes incluyen en su carta la trazabilidad de los productos. ¿Hasta qué punto cree que es importante?

Nuestra carta es toda sin gluten y todos los fritos son sin lactosa. Es importante además indicar la trazabilidad porque tenemos ingredientes con frutos secos, que es uno de los principales alérgenos que existen y mi deber es anunciarlo. Lo más importante de esta carta es incluirlo todo con la conciencia y el respeto que yo lo hago.