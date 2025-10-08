Incendian la puerta de un piso en Los Colorines de Badajoz

Los Colorines de Badajoz vuelven a ser escenario de un preocupante suceso. En la mañana de este miércoles varios individuos han intentado quemar una vivienda situada en un bloque de pisos en la plaza Nicolás Díaz Pérez del mencionado barrio.

Una llamada recibida en el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC 091) de la Policía Nacional alertaba del suceso en torno a las 07.40 horas. Indicaban la presencia "de un supuesto incendio en una vivienda", según confirma dicho cuerpo policial a este diario. Según ha tenido conocimiento La Crónica, en esa comunicación indicaban que algunas personas estaban intentando incendiar un piso situado en uno de los bloques de dicha plaza. Concretamente en uno de los inmuebles que se encuentran en la primera planta de estos bloques.

"Alerta de tiros"

Asimismo, en la llamada informaron de haber escuchado algunas detonaciones. Ante esta "alerta de tiros", el despliegue que se dispuso para atender este aviso fue de gran dimensión. Numerosas patrullas de la Policía Nacional y Policía Local acudieron para intentar solventar el llamativo incidente. Cuando estos agentes acudieron al lugar comprobaron que las detonaciones de armas de fuego de las que habían alertado no eran ciertas. Fuentes cercanas a esta actuación policial señalan que pudo tratarse de una medida de presión a los cuerpos para que acudieran con mayor celeridad y más medios al lugar.

Además, varias dotaciones del parque de Bomberos de Badajoz llegaron alertados por la posible afectación de este incendio a más viviendas colindantes y, sobre todo, a las personas que las habitan. En este sentido, la información con la que contaron las fuerzas y cuerpos de seguridad inicialmente era que la vivienda afectada contaba con varios moradores en su interior en el momento de los hechos. Pese a esta alerta, según informa la Policía Nacional, "una vez en el lugar se comprueba que no existe tal incendio pero sí restos de este".

Disputas familiares

Entre las actuaciones que han tenido que desarrollar los efectivos intervinientes, los sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a una persona de avanzada edad, 80 años, que ha sufrido una crisis de ansiedad.

Por el momento, la Policía Judicial y Científica de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los hechos para tratar de localizar a los autores de estos hechos.