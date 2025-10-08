Monkey Food regala 200 hamburguesas este miércoles en Badajoz: así puedes conseguir la tuya

Los amantes de las hamburguesas en Badajoz tienen una cita este miércoles con Monkey Food, la cadena conocida por sus recetas atrevidas y su estilo desenfadado. El establecimiento, recién inaugurado en la capital pacense, repartirá 200 hamburguesas gratis entre quienes lleguen primero a su local de la avenida Sinforiano Madroñero, número 21.

La promoción comenzará a las 14:00 horas y se desarrollará hasta agotar existencias. Según ha confirmado la marca en sus redes sociales, cada cliente podrá recibir una sola hamburguesa, que deberá consumirse en el propio local. “La única letra pequeña es que si no vienes rápido… te quedas sin burger”, bromea la empresa en su perfil de Instagram.

Una campaña que se hizo viral en cuestión de horas

El origen de esta promoción tiene su propia historia. Hace apenas unos días, Monkey Food publicó un vídeo protagonizado —supuestamente— por su community manager, quien aseguraba que su jefe le había pedido “conseguir un viral”. Su idea fue tan simple como efectiva: repartir 600 hamburguesas gratis, distribuidas entre los tres locales de la marca, ubicados en Sevilla, Huelva y Badajoz.

El vídeo incluía frases que pronto se volvieron virales, como “No sé si me van a despedir o a dar un premio” , y generó miles de interacciones en redes sociales.

El toque irreverente de Monkey Food

La llegada de Monkey Food a Badajoz ha causado expectación entre los más curiosos del panorama gastronómico local. En pocas semanas, el establecimiento ha conquistado a los pacenses con sus combinaciones tan extravagantes como sabrosas: hamburguesas con salsa de Oreo, Kinder, Dalsy o una especialmente pensada para la ciudad, con migas extremeñas.

Con el lema “Fábrica de comida divertida, pa’ los monos de Sevilla, Huelva y Badajoz”, la marca busca posicionarse como una alternativa irreverente y creativa dentro del mundo de las hamburguesas gourmet.

¡Corre por la tuya!

Si aún no has probado Monkey Food, este miércoles puede ser la oportunidad perfecta para hacerlo. A partir de las 14:00, las primeras 200 personas en llegar al local podrán disfrutar de una cheeseburger gratis. Así que ya sabes: llega con tiempo, lleva apetito… y prepárate para probar una de las hamburguesas más originales de la ciudad.