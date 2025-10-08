El PSOE de Badajoz abre un libro de condolencias en memoria de Guillermo Fernández Vara

La sede del PSOE de Badajoz pone a disposición de la ciudad desde este miércoles un libro de condolencias en homenaje al expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado domingo. La iniciativa, abierta a militantes, simpatizantes y a toda la ciudadanía, permitirá expresar mensajes de afecto y reconocimiento “hacia quien dedicó su vida a servir a Extremadura y al Partido Socialista”, según ha explicado la secretaria general, Silvia González Chaves, que ha sido la primera en dedicar unas palabras al expresidente. "Sí, voy a abrirlo ahora mismo detallando de dónde proviene el libro, dónde se están recogiendo las firmas y comenzaré a escribirlo. No me cabe duda de que las hojas se nos quedarán cortas".

Silvia ha señalado que la idea de abrir este libro nació de forma espontánea tras recibir numerosos mensajes de condolencias que la ciudadanía le hacía llegar. “Empecé a recibir muchos mensajes de WhatsApp que me pedían que los hiciera extensivos al grupo municipal, a la militancia o al partido y pensamos que teníamos que dar un canal adecuado a todo ese cariño, a todo ese amor que estábamos recibiendo de todos los colores, de todos los colectivos y de toda la sociedad”.

Silvia González dedica unas palabras a Guillermo Fernández Vara en la sede del PSOE. / R.P.

La secretaria general ha destacado que no se trata de un homenaje exclusivo del PSOE ni de Badajoz. “Guillermo no era patrimonio de Badajoz, ni siquiera de Mérida. Era patrimonio de todos y cada uno de los extremeños, e incluso me aventuraría a decir que de toda España. Lo de Guillermo comienza su leyenda, su historia como político en el más amplio sentido de la palabra y, ante todo y sobre todo, como un hombre bueno, con mayúsculas”, ha subrayado.

El libro insiste González, está abierto “no solo a la militancia y a los simpatizantes, sino a toda la ciudadanía de Badajoz y alrededores” que desee dejar unas palabras de recuerdo. “Queremos que cualquiera que sienta la necesidad de expresar su cariño a la inmensa figura de Guillermo tenga un lugar donde hacerlo”, ha añadido.

Ola de afecto

Además, ha confirmado que la familia está al tanto de este gesto y recibirá el libro una vez finalice el periodo de firmas. “Supongo que recibirán otros libros de condolencias, pero creemos que es muy reconfortante poder refugiarse en ese cariño y en esa ola de afecto que están recibiendo por parte de toda la sociedad”.

La dirigente socialista ha querido resaltar también el valor simbólico de cada dedicatoria: “En cada palabra escrita en este libro se entrelazan la memoria personal y la memoria colectiva de una etapa decisiva para Extremadura. Guillermo encarnó una idea de la política que combinaba inteligencia estratégica y humanidad cercana, y rendirle homenaje es también reafirmar esos valores que hoy siguen siendo necesarios”.

El espacio permanecerá disponible en la sede socialista hasta el martes 14 de octubre por la tarde, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas, para facilitar que todas las personas interesadas puedan acercarse. Una vez finalizado el plazo, todas las dedicatorias serán entregadas a la familia de Fernández Vara.