Puente del 12 de octubre en Badajoz: qué comercios abrirán el domingo y el lunes festivo

Este año el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, cae en domingo. En buena parte del país el festivo se limita a esa jornada, pero en Extremadura la fiesta se traslada al lunes 13, lo que convierte a la región en una de las pocas que disfruta de un puente largo. En Badajoz, ya son muchos pacenses los que se preguntan qué abrirá y qué no a lo largo del fin de semana. La respuesta varía según el día y según el comercio.

El domingo 12, día festivo nacional, la mayoría de establecimientos permanecerán cerrados. En el caso de El Corte Inglés, la ficha oficial lo marca expresamente como día de cierre. El Faro tampoco abrirá su galería comercial, aunque sí estarán en funcionamiento los restaurantes y los cines. En supermercados el panorama es similar: Mercadona cerrará el domingo, al igual que Carrefour, Día y Lidl, que mantienen la pauta habitual de cierre en festivo nacional. El comercio local, salvo excepciones muy concretas, también descansará.

El lunes 13, en cambio, la situación será muy distinta. En Extremadura el festivo se traslada a ese día y, además, está autorizado para la apertura comercial. Eso permitirá que El Corte Inglés abra sus puertas en horario especial de 11.00 a 21.00 horas. Al igual que El Faro, que sí tendrá la galería comercial operativa, sumando a su oferta habitual de ocio y restauración una jornada completa de tiendas abiertas. En los supermercados la imagen será la misma: Carrefour abrirá con normalidad, de 9.00 a 21.30 horas, mientras que Mercadona el lunes figura cerrado. Lidl sí confirma apertura ese día, con horario de 9.00 a 21.30 horas.

Cruzar la frontera

Para quienes prefieran cruzar la frontera, en Elvas (Portugal) ni el domingo 12 ni el lunes 13 son festivos nacionales, por lo que comercios y restaurantes funcionarán con normalidad, ofreciendo una alternativa muy cercana.