El Vítaly La Mar BCB regresa a La Granadilla

Las labores de sustitución del parqué del pabellón de La Granadilla han llegado a su fin y el Vítaly La Mar BCBadajoz podrá volver a entrenarse en la instalación. El Ayuntamiento de Badajoz anunció este martes que los trabajos de sustitución y pintado del pavimento habían concluido, por lo que se reanuda la actividad deportiva en el recinto.

La obra, iniciada a principios de septiembre con una partida de más de 250.000 euros destinada por la Junta de Extremadura, contemplaba la sustitución del parqué, ya finalizada, además de la renovación de la megafonía, la sustitución de los asientos y la instalación de canastas homologadas por la FIBA.

De este modo, el BCB podrá retomar los entrenamientos en La Granadilla después de haber trabajado durante el último mes en el pabellón de Las Palmeras. En esa instalación preparó tanto la Copa Extremadura, que terminó conquistando, como la primera jornada de liga, que en un principio debía disputarse en La Granadilla, pero que finalmente se jugó en el pabellón de Lithium Iberia, donde la entidad pacense se impuso por un ajustado 74-76.

La próxima semana, el BCB volverá a ejercer como visitante, aunque en la tercera jornada podrá por fin estrenar el nuevo parqué de La Granadilla, escenario en el que recibirá al Ciudad de Dos Hermanas.