'Callejeando Food Fest' llega este fin de semana a Badajoz, ¿qué ofrece?

El auditorio Ricardo Carapeto de Badajoz acoge desde mañana viernes, 10 de octubre, hasta el lunes una edición más de ‘Callejeando Food Fest’, con la participación de diez caravanas de comida. El programa incluye además música, como un concierto de Willy Wylazo (el domingo a las 20.00 horas), sesiones de DJ, espectáculos de danza y baile, un espacio infantil y una concentración motera (el lunes).

Se trata de la novena edición de esta iniciativa, que este jueves han presentado el concejal de Turismo, Rubén Galea, junto al representante de la empresa organizadora, Alberto González.

La entrada es gratuita el horario de este viernes es de 18.00 a 00.00 horas, mañana sábado de 13.00 a 00.00 horas; el domingo hasta las 23.00 y el lunes (que es festivo) hasta las 20.00 horas.

Las caravanas ofrecen una amplia variedad de sabores del mundo, desde hamburguesas gourmet, tacos, cocina tradicional, postres y platos sin gluten.

¿Cuáles son las caravanas que participan?

Lujuria

Julieta

Chicken Driver

La Salaína (Badajoz)

El Enrollao

Asian Street

Street Lounge

Pilón de la Negra

El artesano

Creps´n´Roll

Hay donde elegir ¡Buen provecho!