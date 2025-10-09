Una capa de humo cubre la ciudad de Badajoz

La ciudad de Badajoz se ha cubierto de una densa capa de humo durante la mañana de este jueves. Según ha confirmado el Servicio de Bomberos de Badajoz, el origen del neblumo recae en la quema de rastrojos y pastos de cosecha en terrenos de regadío que se está realizando en distintos puntos de la periferia de la capital pacense.

Estas prácticas, según explican los bomberos, cuentan con autorización previa y un control, y podrán llevarse a cabo únicamente hasta las 12:00h del mediodía. La sensación térmica a primera hora de la mañana ha provocado confundir esta manta de humo con una neblina que ha llamado la atención de todos los pacenses.

Vista del humo desde la Plaza de España, en Badajoz. / La Crónica de Badajoz

No obstante, podrían mantenerse restos de humo en suspensión y cenizas durante el resto del día, especialmente en zonas cercanas al campo y al origen de los espacios calcinados. Se trata de tareas agrícolas reguladas por el Plan Infoex de la Junta de Extremadura.