Concurso de fotografía en Badajoz: Imágenes que aniquilan barreras

Compartir la mirada de un mundo accesible y destacar la importancia de eliminar barreras es la misión con la que nació en el año 2000 (hace 25) el Concurso Fotográfico Sin Barreras, que organiza la Asociación Para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex), con la colaboración de la Diputación de Badajoz. Este jueves se han entregado los premios de la décima edición en el Hospital Centro Vivo de Badajoz y han quedado expuestas 30 obras participantes. Se pueden ver hasta el lunes 13, incluido.

El primer premio de esta edición lo recogió Jorge Puig Amores, de Badajoz, por su obra ‘Confidencias’, en la que una pequeña amazonas en silla de ruedas susurra a un caballo. «En un mundo tan deshumanizado, parece que los animales nos adelantan por la derecha», describió el autor de la imagen al recoger el premio. Puig Amores destacó cómo ha ido aumentando el nivel de este certamen edición tras edición.

Se concedieron otros tres premios. A ‘Flamenco Inclusivo’, de Antonio Jesús Pérez Gil, de Sevilla. Otro para la instantánea ‘En perfecta armonía’, de Francisco Javier Domínguez García, de Jerez de la Frontera (Cádiz). Otro para la fotografía ‘Con dificultades’, de Mónica Vilas Ferreiro, de Vilanova de Arousa (Pontevedra). También se ha concedido una mención especial a la fotografía ‘Juntos sin barreras’, de José Luis Méndez Fernández, de Santa Cruz de Tenerife.

La procedencia de los autores premiados pone de manifiesto que realmente le concurso ha traspasado las fronteras de la provincia e interesa en el ámbito nacional, como destacó el presidente de Apamex, Jesús Gumiel, que sacó una tarta y sopló las velas para celebrar el cuarto de siglo de este certamen.

Por su parte, Carmen Yáñez, vicepresidenta segunda de la diputación, manifestó que este concurso es una manera de visibilizar la importancia de una sociedad sin barreras y de hablar de igualdad a la hora de participar en la sociedad, en la cultura, el ocio, el deporte y todos los ámbitos de la vida.