La Diputación de Badajoz destina 100.000 euros en ayuda humanitaria para Gaza

El brote de esperanza que ha surgido con el anuncio del fin de la guerra pondrá de manifiesto una realidad alarmante, como es la necesaria reconstrucción de la terrible destrucción provocada por un conflicto que se ha prolongado dos años. Momentos antes de que se anunciase el acuerdo de paz, en Badajoz, la presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, comparecía este jueves para anunciar que la institución provincial destina 100.000 euros a ayuda humanitaria para Gaza, que hará llegar a través de Unicef y Unrwa. El año pasado concedió 60.000 euros, que gestionó Unrwa. Ahora aumenta la cuantía para poder llegar a más afectados.

Por parte de Unrwa, estos 60.000 euros permitirán contratar a cuatro sanitarios (médicos y enfermeros) durante seis meses, en los que podrán realizar un millón de consultas, 35.000 atenciones a mujeres embarazadas y test de desnutrición a 32.000 niños, según explicó Mario Nieto.

Por su parte, los 40.000 euros servirán a Unicef adquirir 800 cajas, cada una de ellas con 150 sobres de una pasta alimenticia a base de cacahuetes, rica en proteínas y muy calórica (cada sobre tiene 500 calorías). Teresa Chamorro, de Unicef, mostró durante la rueda de prensa uno de estos sobres, que presentan la ventaja de que se conserva perfectamente una vez abiertos.

Del Puerto manifestó que la situación que atraviesa Gaza "es gravísima" y "como humanos no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de tantos niños, mujeres y hombres". Apuntó que desde que comenzó el conflicto con Israel, hace justo dos años (se cumplieron el martes), han sido miles los gazatíes que han perdido la vida, mientras otros miles han visto morir a sus familiares, han perdido sus casas, han tenido que abandonar sus ciudades "y han perdido todas las esperanzas". Como institución pública "tenemos el deber moral, humanitario y legal y la responsabilidad" de actuar de manera solidaria.

El año pasado, con la ayuda que recibió Unrwa de la diputación pacense financió alimentos básicos y agua potable para los desplazados.

Del Puerto anunció que, además, los dos conservatorios de la diputación en Badajoz ofrecerán conciertos solidarios para ayudar al pueblo palestino, con una fila cero.