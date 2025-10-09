La diputación exige al Ayuntamiento de Badajoz que resuelva la situación de la Escuela de Artes y Oficios

La Diputación de Badajoz, como integrante del Consorcio de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, exige al ayuntamiento que "resuelva la situación" de este centro de formación, que debido al traslado a una nueva sede no ha iniciado aún el curso y tampoco lo hizo el pasado.

La escuela se ha reubicado en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara, que se ha sometido a unas importantes obras de rehabilitación, con fondos europeos, del ayuntamiento y de la diputación. De momento, el traslado está terminado y el personal administrativo está trabajando. No así el alumnado, a quien recientemente se le ha comunicado que aún no hay fecha de comienzo de las clases.

Según señala la diputación a través de un comunicado, "no confía" en el equipo de gobierno municipal "tras lo sucedido el pasado curso y denuncia que no asume sus obligaciones con los alumnos ni con el Consorcio".

Según la diputación, el ayuntamiento pacense "no está cumpliendo sus obligaciones informativas, ni con los propios estudiantes ni dentro del Consorcio" del que depende la escuela. Recuerda que ya en febrero del pasado curso, el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, manifestó públicamente "el engaño perpetrado" por el Ayuntamiento de Badajoz, que no solo provocó la imposibilidad de la apertura, sino que impidió a los estudiantes buscar una alternativa en otros centros, puesto que dilató la comunicación oficial sin aclaración alguna y provocó que llegasen a junio sin haber recibido formación.

El diputado lamenta ahora que este año la situación va a peor, “ya que el ninguneo ha escalado posiciones y el ayuntamiento se permite el lujo de hasta impedir las conversaciones”. En efecto, la última información que han recibido los alumnos es que “cuando haya novedades, avisaremos”. Y el consorcio, por su parte, sin convocatoria desde 2024, solo ha tenido acceso a las noticias difundidas por los medios de comunicación.

"Negligencia gravísima"

Es, por tanto, afirma Cabezas, “un engaño que no les avergüenza y por el que no confiamos en nada de lo que difundan”. Además, hace tan solo semanas desde que el ayuntamiento comunicó a este diario que la escuela iba a abrir su nueva sede y a comenzar el curso con normalidad. Lo que, de momento, no ha sucedido.

En ese sentido, la diputación "no pide sino que exige al equipo de gobierno municipal que detalle la coyuntura actual y explique qué impide comenzar la docencia, más aún cuando ya hay actividad administrativa”, ha trasladado el diputado. Cabezas ha dejado claro que si los alumnos vuelven a perder otro curso, “ya no estaremos hablando de algo mal gestionado, estaremos ante una negligencia gravísima que incluso parece que interesa, porque a ninguno de los que nos sentimos estafados se nos han permitido plazos para buscar soluciones”.

Por ello, insta al ayuntamiento a convocar una reunión extraordinaria del consorcio a la mayor brevedad posible y "en el ejercicio de las responsabilidades que debe asumir".