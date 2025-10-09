La Escuela de Artes y Oficios, pendiente de las licitaciones de algunos suministros como la luz o la calefacción

La Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz continúa sin una fecha concreta de apertura, aunque el ayuntamiento asegura que el proceso "está ya en su fase final".

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha explicado este jueves que el edificio, ubicado en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara, “está completamente terminado y dotado” y que “todo funciona perfectamente”.

Según ha indicado, solo quedan pendientes las licitaciones de algunos suministros de servicios, como la luz, la vigilancia o la calefacción, trámites que están en marcha y se espera que se resuelvan "lo antes posible".

La intención del consistorio es que el nuevo curso de la Escuela de Artes y Oficios pueda arrancar en octubre y que las aulas puedan llenarse a lo largo de este mes, dentro de los plazos previstos, ha destacado Casablanca. "Continuamos trabajando para tener cuanto antes funcionando todo el edificio a pleno rendimiento y poder así iniciar las clases con total normalidad".

Incertidumbre

Cabe recordar que, aunque el edificio ya tiene actividad administrativa, la falta de certezas ha generado un profundo malestar entre el alumnado. “Lo único que sabemos es lo que ha dicho el ayuntamiento en los medios, que el curso empezaría en octubre”, explicaba Francisco Carrallo, presidente de la Asociación de Alumnos, hace unos días en este diario.

Carrallo recordaba que el pasado curso se perdió por completo tras varios anuncios fallidos. “Sabíamos que podía haber algún retraso, pero en ningún caso imaginábamos que íbamos a estar un año entero en blanco”, lamentaba. "Muchos alumnos no pudieron buscar otras opciones formativas y básicamente, hipotecaron el año entero".

Desde la asociación reclamaban que la escuela se abra en la menor brevedad, incluso aunque queden algunas cuestiones por solucionar. “Lo que pedimos es que se inaugure ya. Es cierto que puede haber problemas, pero creemos que se pueden ir solucionando con los alumnos dentro, a no ser que sean problemas gravísimos que afecten a la seguridad o que impidan absolutamente dar clases, no vemos justificación para seguir retrasando el inicio" e insistía el presidente en que "estamos hablando de la única escuela oficial de arte que hay en la ciudad de Badajoz”.