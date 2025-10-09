La federación vecinal de Badajoz denuncia el coste de privatizar servicios municipales: 20 millones de euros

La Federación de Asociaciones de Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI ha denunciado el coste para los ciudadanos la política de privatizaciones de servicios municipales del Ayuntamiento de Badajoz, que, según sus cálculos, cifra en 20 millones de euros en los últimos años.

Las críticas llegan después de que se acabe de licitar el contrato para el servicio municipal de grúa por más de 1,1 millones de euros por dos años. Esta privatización se suma, según recuerda la federación vecinal, a la del mantenimiento de los parques y jardines de la margen derecha, incluidos los del Guadiana, la limpieza de rotondas y medianas, la conservación de las fuentes ornamentales, las podas de árboles, contratos de la FMD para la organización de pruebas deportivas, la apertura y cierre de las instalaciones deportivas en algunos pabellones, la limpieza de estos recintos, así como otros vinculados al ámbito cultural y del patrimonio de la ciudad, como las bibliotecas y mantenimiento de las fortificaciones, entre otros.

El colectivo señala que la privatización de la grúa se justifica por ser un servicio "deficitario", con poco personal y medios, pero, su opinión, la realidad es que se ha "abandonado" para que se vaya deteriorando y justificar que pase a la gestión privada. "De una plantilla que ha habido de hasta 21 personas, en la actualidad no llegan a 10 los empleados que se encargan de este servicio. No se han venido cubriendo ni bajas ni jubilaciones y los vehículos encargados del servicio no pasaban ni la ITV porque no estaban en condiciones de pasarla", denuncia a través de un comunicado.

En este sentido, las asociaciones de vecinos lamentan que esta haya sido la "fórmula" que se ha venido utilizando en los últimos años en Badajoz, pues se traduce en que "todos esos servicios municipales que estamos pagando los pacenses, los estemos pagando más caros", alerta.

"Ese dinero que se paga de más a estas empresas prestadoras y concesionarias hace que no se pongan esos recursos en otros servicios para la ciudadanía", reprocha.