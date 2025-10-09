El Imserso llena de mayores las agencias de viajes de Badajoz

El día 8 y 9 de octubre estaban marcados en muchos de los calendarios de los mayores de Badajoz. Este miércoles daba comienzo la campaña de los viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) 2025-2026 en la región.

El Imserso tiene recogido, dentro de sus prestaciones un programa de turismo como un servicio complementario. Con este se pretende proporcionar a las personas más mayores de estancias en zonas de costa y turismo de interior a precios muy reducidos.

Menos ofertas que demandas

En la jornada del 8 de octubre estaban citados un pequeño porcentaje de personas para poder reservar sus destinos preferidos. Estos eran, según han confirmado algunos profesionales, aquellas personas que llevaban un tiempo sin acogerse a estos viajes, era la primera vez que lo hacían o algunos con condiciones específicas como discapacidad. "Vienen los que viajan por primera vez y a aquellos que su situación económica les afecta", asegura Francisco Hernández, gerente de Viajes Batalyos.

Esta primera jornada supone para las agencias un 5% del total de las operaciones que realizan dentro de este programa del Imserso. En Viajes Batalyos pasaron unas 50 personas. Los datos que maneja su gerente basados en ediciones anteriores es que en estos dos días pasen entre 1.000 y 1.500 personas.

"El día 'gordo' es el día 9 que es cuando el mayor número de personas tiene la carta para presentarla en las agencias", afirma Hernández. A las puertas de este establecimiento se crean largas colas desde primera hora de la mañana. Muchos de los futuros turistas madrugan para poder elegir su destino preferido: "Todos los años tenemos el mismo problema, hay muchísima gente y las plazas son las mismas. Nunca se cubren las expectativas de lo que la gente desea", declara el gerente.

Francisco Hernández, gerente de Viajes Batalyos de Badajoz. / Santi García

En la edición 2024-2025, solo en esta agencia de viajes quedaron fuera de poder reservar su escapada "más de 150 personas que no pudieron hacer ningún destino". Y otros muchos, según indica, tuvieron que adaptarse y "hacer viajes que no tenían programado, que no lo tenían en mente".

Destinos más cotizados

"Este año se están llevando la palma completamente las Islas Baleares y Canarias, sobre todo, este último", asegura Hernández. Concretamente, El Puerto de la Cruz es el destino más cotizado, "porque es el que más plazas tiene. Fuerteventura y Lanzarote, tiene menos plazas y, por tanto, hay menos salidas", asegura el gerente.

Otro de los condicionantes para los usuarios, además de la escasez de plazas en muchos de los destinos, se encuentran con un problema más, las comunicaciones. "Estas no son muy duchas, entonces en algunos casos el viaje comienza con 'una buena paliza' también" de autobús, por ejemplo.

Además de este, señala que hay que "pulir un poco este programa". Otro de esos aspectos a mejorar son los destinos: "no pueden repetirse año tras año los mismos lugares". Así, indica que "perfectamente se podrían sumar más plazas". Pese a poner esos contras, señala que "la idea del Imserso es excepcional. Se plantea en temporada baja, momento en el que están trabajando hoteles, agencias, empresas de transportes, bares, empresas de limpieza estarían en paro o sin dar servicios".

"Me gustaría conocer España"

Asimismo, María Ángeles de la Fuente, vecina de San Roque, añade otros asuntos: "La primera vez que fui nos llevaron a un hotel sin nada de vida alrededor. Nos teníamos que mover en autobús constantemente", dice. Por lo que apunta que sería interesante que valoraran bien los destinos y la oferta que hay en torno a él. Esta es su segunda vez que en esta campaña del Imserso. Esta vez optará por destinos culturales para quitarse la espina que quedó clavada hace dos años con una mala experiencia en Baleares, en Mallorca.

Hace unos días recibió la carta en la que le daban todos los datos para esta nueva convocatoria. En la mañana del miércoles acudía a esta agencia de viajes para informarse sobre los destinos de interior: "No sabemos muy bien el lugar al que iremos, pero queremos hacer circuitos culturales".

Quien recibió por primera vez la carta para poder disfrutar de los viajes del Imserso es Ana Trejo. De momento desconoce cómo será la experiencia, pero quiere disfrutar de unos días en compañía de una amiga y su elección es hacer una escapada cultural: "Me gustaría conocer cualquier parte de España o de Extremadura porque hay muchos sitios que no conozco". Así, señala que prefiere un viaje de pocos días. "Con cuatro días me apaño", dice.

Muy buenas experiencias

Los que tienen experiencia en este tipo de viajes son Gloria Rodríguez e Isidro Ardila. Este matrimonio de 60 y 70 años, respectivamente, ya reservaron ayer un viaje para el próximo abril: "Nos vamos a Magaluf (Mallorca). Ya estuvimos en el Arenal, disfrutamos mucho y hemos decidido repetir a la isla", aseveraba Rodríguez instantes después de salir de contratarlo. "Y estamos viendo la posibilidad de hacer otro más a Gran Canaria", apostillaba Ardila. Lo tienen reservado aunque todavía no saben si lo realizarán. Para este tienen que abonar una cantidad extra al ser el segundo.

El matrimonio formado por Isidro Ardila y Gloria Rodríguez en la agencia de viajes de San Roque contratando un viaje del Imserso. / Santi García

Este matrimonio ya ha hecho otros tres viajes a distintos puntos de la geografía española, aunque como norma general han sido a destinos de costa: Mallorca, la provincia de Málaga y Calella (Barcelona). De todos estos viajes han tenido grandes vivencias y son muchos los beneficios: "Sale muy bien de precio y hemos tenido muy buenas experiencias. De la primera vez guardamos una amiga que conocimos allí y que seguimos teniendo muy buen trato", detalla Gloria Rodríguez.

Este es un motivo más por los que los beneficiarios de este programa se acogen a él y cubren cada año todas las plazas ofertadas.