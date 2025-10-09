La presidenta de la Diputación de Badajoz habla sobre los ceses: "Es una potestad que tengo, para mejorar el funcionamiento de la institución"

Se avecina tormenta en la Diputación de Badajoz, aunque su presidenta, la socialista Raquel del Puerto, resta importancia al aparato eléctrico que pueda desatarse y la justifica dentro de la normalidad en el funcionamiento de una institución, que hace justo cuatro meses cambió de cabeza visible, tras la renuncia de Miguel Ángel Gallardo para ocupar un escaño en la Asamblea de Extremadura.

Raquel del Puerto ha hablado hoy jueves de los cambios en las direcciones de áreas de la diputación, que conllevan también ceses. Son puestos de libre designación. A preguntas de la prensa, la presidenta de la Diputación de Badajoz ha remarcado que ella no ha hecho público ningún cambio. "No he dicho nada, no he dado ninguna información". En todo caso, cambios está habiendo. "Lo único que puedo decir es que, como potestad que tengo como presidenta de la diputación estoy llevando a cabo una autoreorganización de las áreas que componen esta institución, con el objetivo de ampliar funciones de estas áreas y con el objetivo de agilizar y mejorar la gestión y el funcionamiento para que sea más eficaz". Hasta ahí ha querido contar. "Nada más".

Sobre qué cambios se van a producir, la presidenta no ha concretado. Se ha limitado a señalar que "en los órganos correspondientes se dará la información y se publicará". En todo caso, ha aclarado que "todo lo que está ocurriendo ahora mismo son cuestiones internas propias de mi capacidad para autorreorganizar".

¿Cuántos ceses?

Sobre cuántos cambios se van a producir, ha insistido en que estos momentos está en un proceso de autoorganización "y cuando haya finalizado se dará la información en los órganos correspondientes".

Según ha trascendido, en un principio han afectado a los directores de área de Presidencia y de Recursos Humanos, así como a la gerencia del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR). Si bien, desde la diputación señalan que es una decisión aún abierta y puede haber más.

Raquel del Puerto tomó posesión como presidenta de la diputación el pasado 7 de junio y a los dos días se publicó la reorganización del equipo de gobierno, provocada en parte por la entrada de un nuevo diputado, el alcalde de La Coronada, Crhistian Maldonado.