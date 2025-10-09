Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Previsión del tiempo en Badajoz para el puente de la Hispanidad

Continúa el buen tiempo en Badajoz a pesar de la llegada del otoño

VÍDEO | ¿Qué tiempo hará en Badajoz durante el puente de la Hispanidad?

Ismael Chávez

Badajoz

Continúa el buen tiempo en Badajoz a pesar de la llegada del otoño. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el viernes y sábado se prevén cielos principalmente despejados. En cambio, el domingo y el lunes se esperan más intervalos con nubes, pero se mantendrá el ambiente apacible durante todo el puente, con temperaturas mínimas que subirán respecto a los últimos días rondando los 15ºC y máximas que alcanzarán los 30ºC.

La jornada comenzará el viernes con cielos despejados. A lo largo del día podrían aparecer algunas nubes de evolución, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las mínimas subirán ligeramente respecto a días anteriores, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. El viento soplará flojo del este (15km/h).

Previsión del viernes

Previsión del viernes / AEMET

El sábado se mantendrá la estabilidad en Badajoz, con cielos despejados durante el día y alguna nube aislada de evolución por la tarde. Las temperaturas seguirán el valores similares a los del viernes, sin cambios. El viento continuará soplando flojo del este (15 km/h).

Previsión del sábado

Previsión del sábado / AEMET

Sin embargo, el domingo se esperan más intervalos con nubes altas y de evolución a lo largo del día. Asciende levemente la probabilidad de precipitación al 10% después de una semana cálida y sin lluvias en la localidad pacense. Las temperaturas se mantendrán, con un pequeño descenso de las máximas. El viento soplará de manera más ligera por el este (10 km/h).

Previsión del domingo

Previsión del domingo / AEMET

El lunes, festivo en la región extremeña, se prevén claros y nubosidad especialmente por la tarde. Además, la probabilidad de lluvia aumentará al 20% y las temperaturas se esperan que sean similares a las de la jornada anterior, con un ascenso moderado de las máximas y descenso leve de las mínimas. El viento soplará débil por el nordeste descendiendo a los 5 km/h.

Previsión del lunes

Previsión del lunes / AEMET

En definitiva, Badajoz vivirá unos días marcados por la estabilidad atmosférica, temperaturas suaves y sin precipitaciones destacables. El buen tiempo permitirá disfrutar del primer puente tras el verano en la capital pacense.

