El Salón del Automóvil de Badajoz presentará siete nuevos modelos de vehículos

El recinto ferial de Badajoz, Ifeba, acoge del 16 al 19 de octubre el undécimo Salón del Automóvil, una cita que reúne cerca de 500 vehículos nuevos, de ocasión y kilómetro cero expuestos por una treintena de concesionarios y marcas.

El evento, organizado por la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal) quiere potenciar un año más el sector de la automoción en toda la región, reuniendo a los principales concesionarios en un contexto en el que ha cambiado la tendencia de adquisición de vehículos: "Ya no se producen los tradicionales picos de venta estivales o de final de año de hace algunos años", según ha indicado Francisco Pantín, presidente de Aspremetal, quien además ha destacado que el salón supone una "oportunidad única" para conocer las últimas tendencias en diseño, tecnología y seguridad.

Pantín, que ha estado acompañado por la concejala de Ifeba, Elena Salgado, ha explicado que la actividad representa una oportunidad también para que todos aquellos que estén planteando adquirir un nuevo coche, puedan informarse directamente con los profesionales sobre las últimas novedades de mundo del motor. "Ofrecemos variedad en modelos, marcas, nuevas combustiones, autonomías o avances en vehículos eléctricos y de conducción semiautónoma", ha añadido.

Treintena de marcas

La exposición acogerá a 33 marcas de vehículos, que ofrecerán a los asistentes un escaparate único con 350 coches nuevos y en torno a 180 vehículos seminuevos y de kilómetro cero.

Las marcas representadas superan la treintena, mientras que habrá nueve de ellas que por primera vez se comercialicen en Extremadura. Aunque no serán las únicas novedades con las que se encuentren los visitantes, pues los concesionarios han hecho el esfuerzo de presentar siete nuevos modelos de vehículos que deberían conocerse en este último trimestre del año.

KGM, Subaru, SWM, Bestune, Skoda, Cupra, Citroën, Opel, Peugeot, Jeep, Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Audi, Volkswagen, Volvo, Hyundai, Ford, Mazda, BMW, Mini, Toyota y Lexus, son solo algunas de las marcas presentes en la edición, las cuales, ofrecerán promociones especiales para quienes estén interesados en renovar su vehículo, "muchas veces sin los largos plazos de entrega que aún afectan al mercado automovilístico".

Otra de las novedades de esta edición es la incorporación de un área específica para motocicletas, que amplía la oferta del certamen y refuerza su carácter como escaparate global del motor.

Las personas que asistan podrán encontrar todas las tecnologías disponibles en el mercado: eléctricos, híbridos enchufables, de combustión o de gas licuado y en total, se habilitarán 6.500 m² de exposición interior para vehículos nuevos y 2.000 m² en el exterior destinados a coches seminuevos o de kilómetro cero.

Según la organización, las últimas ediciones han registrado una media de 14.000 visitas en solo cuatro días y este año esperan mantener o superar los datos de participación.

Las entradas tendrán un coste de 3 euros, con un precio reducido de 1,50 € (según condiciones establecidas por Ifeba) y podrán adquirirse en la taquilla del recinto ferial durante los días del evento.