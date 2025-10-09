Música en directo
Vuelven los jueves de jazz al Espantaperros de Badajoz
Oktober Jazz comienza esta noche con un toque senegalés
Vuelven las noches de los jueves con jazz en directo en Badajoz, gracias a la iniciativa de El Espantaperros, en la calle Hernán Cortés.
El Oktober Jazz comienza esta noche (jueves, 9 de octubre) con el toque senegalés de Djarabi Dúo, formado por Ous Baba, con la voz y la guitarra, y Pablo Hernández, al saxo y las flautas, acompañados de Nono Blázquez, al bajo.
El programa continúa el jueves 16, con Yoan Iznaga (voz y congas) y Eugenio Simoes (piano).
El jueves 23 es la siguiente cita con la música en directo de Bale Bale Trío (música africana), integrado por Ustad Fazel Sapand, Rubab, con el armonio y la voz, Mili Vizcaíno, voz y percusión, y el bajo de Antonio Blázquez.
Cerrará el jueves 30 Whatjazz Tro, jam session a cargo de Joaquín de la Montaña, con el saxo, Pedro Calero al piano y Javier Tei con la batería.
Todos los conciertos comienzan a las 21.30 horas. Aconsejable la puntualidad, pues el local se llena pronto y merece la pena hacerse un hueco.
- Fotogalería | Compañeros y allegados despiden a Fernández Vara
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Sor María Rocío, nueva hermana de las Descalzas de Badajoz: «No lo dejé todo, lo encontré todo en el Señor»
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- En Olivenza no era político, era vecino y amigo
- La octava edición de la ruta ciclista del huevo frito de Badajoz congregará a más de 250 personas
- El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
- La obra de la nueva sede de Fundación CB en Badajoz acumula más de cuatro meses de retraso por una gran roca aparecida