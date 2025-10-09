Vuelven los jueves de jazz al Espantaperros de Badajoz

Vuelven las noches de los jueves con jazz en directo en Badajoz, gracias a la iniciativa de El Espantaperros, en la calle Hernán Cortés.

El Oktober Jazz comienza esta noche (jueves, 9 de octubre) con el toque senegalés de Djarabi Dúo, formado por Ous Baba, con la voz y la guitarra, y Pablo Hernández, al saxo y las flautas, acompañados de Nono Blázquez, al bajo.

El programa continúa el jueves 16, con Yoan Iznaga (voz y congas) y Eugenio Simoes (piano).

El jueves 23 es la siguiente cita con la música en directo de Bale Bale Trío (música africana), integrado por Ustad Fazel Sapand, Rubab, con el armonio y la voz, Mili Vizcaíno, voz y percusión, y el bajo de Antonio Blázquez.

Cerrará el jueves 30 Whatjazz Tro, jam session a cargo de Joaquín de la Montaña, con el saxo, Pedro Calero al piano y Javier Tei con la batería.

Todos los conciertos comienzan a las 21.30 horas. Aconsejable la puntualidad, pues el local se llena pronto y merece la pena hacerse un hueco.