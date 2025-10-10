La Aoex contará con huchas en las 33 tiendas de Granja El Cruce en Badajoz

‘La granja de la solidaridad. Alimentando esperanza, transformando vidas’ es el nombre del proyecto en el que se han unido la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex) y Granja El Cruce para visibilizar el cáncer de mama y de próstata y, al mismo tiempo, recaudar fondos para seguir apoyando a los pacientes oncológicos y a sus familias.

La presidenta de la Aoex, Isabel Rolán, y el director gerente de Granja El Cruce, Marcos Gómez, han firmado este viernes el convenio de colaboración, que incluye dos campañas, a través de las que se distribuirán huchas para donativos en sus 33 tiendas: 24 ubicadas en Badajoz capital y el resto, en La Codosera, Alburquerque, Villar del Rey, La Roca de la Sierra, Puebla de Obando, Gévora, San Vicente de Alcántara y Valencia de Alcántara.

Las huchas que se distribuirán por las 33 tiendas de Granja El Cruce. / Santi García

La primera campaña se centra en el cáncer de mama y se desarrollará del 15 de octubre al 15 de noviembre. Todas las personas que deseen colaborar podrán depositar sus aportaciones en las huchas que se colocarán en las cajas y los fondos que se obtengan se destinarán a tratamientos y prevención del linfedema.

En la segunda, que se pondrá en marcha el próximo mes de febrero con la misma fórmula de las huchas, se sensibilizará sobre el cáncer de próstata, «un gran olvidado».

Isabel Rolán, que ha estado acompañada en la firma del convenio por la directora técnica de la Aoex, Raquel Cano, ha agradecido a Gómez que aceptara la propuesta desde el momento en la que se la plantearon. En este sentido, ha destacado que por las tiendas de Granja El Cruce pasan a diario miles de personas por su proximidad y cercanía, a las que ha invitado a colaborar con esta causa.

«El lema que hemos elegido es ‘Colabora y sé parte del cambio’, porque lo importante es que se implique la comunidad», ha añadido Cano, que ha recordado que en Extremadura se diagnostican cada año 800 casos de cáncer de mama, una cifra que va al alza.

Por su parte, el director gerente de Granja El Cruce se ha congratulado de poder contribuir a través de sus tiendas a luchar contra una enfermedad «que a todos nos toca de cerca» y que él mismo vivió en primera persona y superó.