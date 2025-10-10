Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos

Tienen el color de la bandera de Badajoz (rojo carmesí) y su escudo. El Ayuntamiento de Badajoz ha encontrado la forma de impedir que se aparque en lugares indebidos y lo ha hecho de una manera estética y comprometida con el medio ambiente.

Esta semana se han colocado en distintos puntos del Casco Antiguo de Badajoz nuevos maceteros que han realizado los jardineros del servicio municipal. Se han situado en lugares donde habitualmente hay quienes aparcan de manera indebida, lo que dificulta el paso de peatones y daña el pavimento, según ha informado el concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea.

En concreto, Galea menciona algunos lugares en los que se han colocado estos nuevos maceteros, como la esquina entre la plaza de San Andrés y López Prudencio.