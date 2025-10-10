Iniciativa municipal
Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos
Tienen el color de la bandera y su escudo
Tienen el color de la bandera de Badajoz (rojo carmesí) y su escudo. El Ayuntamiento de Badajoz ha encontrado la forma de impedir que se aparque en lugares indebidos y lo ha hecho de una manera estética y comprometida con el medio ambiente.
Esta semana se han colocado en distintos puntos del Casco Antiguo de Badajoz nuevos maceteros que han realizado los jardineros del servicio municipal. Se han situado en lugares donde habitualmente hay quienes aparcan de manera indebida, lo que dificulta el paso de peatones y daña el pavimento, según ha informado el concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea.
En concreto, Galea menciona algunos lugares en los que se han colocado estos nuevos maceteros, como la esquina entre la plaza de San Andrés y López Prudencio.
- 300 escolares rinden homenaje en Badajoz a los que dieron su vida por España
- Somos un sitio con una carta distinta al resto
- Puente del 12 de octubre en Badajoz: qué comercios abrirán el domingo y el lunes festivo
- El colegio Los Ángeles de Badajoz arranca la semana con seis ATE-Cuidadores más tras atender Educación sus demandas
- El padre del presunto autor del crimen de la funcionaria de Badajoz dice que no participó ni en su muerte ni en el incendio
- Arrancan las obras en el parque Virgen de la Victoria de Badajoz: 'Por fin nos solucionan un gran problema
- Alertan de un timador de pisos de alquiler en Badajoz: acumula una veintena de denuncias
- Una capa de humo cubre la ciudad de Badajoz