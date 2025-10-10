Lanzaderas de Empleo
Badajoz pone en marcha dos nuevas Lanzaderas de Empleo para mejorar las oportunidades laborales de 40 personas
Una lanzadera se dirige a personas desempleadas de cualquier edad y otra al colectivo sénior. Ambas comenzarán el 21 de octubre en formato semipresencial, con el apoyo del Ayuntamiento de Badajoz, la Fundación Santa María la Real y el SEXPE.
Badajoz contará a partir del próximo 21 de octubre con dos nuevas Lanzaderas de Empleo, programas gratuitos de orientación laboral destinados a 40 personas en desempleo que buscan reactivar su búsqueda de trabajo mediante nuevas técnicas y herramientas digitales.
Una de las lanzaderas estará abierta a personas desempleadas de todas las edades, mientras que la segunda estará especialmente dirigida al colectivo sénior, con el fin de facilitar su reincorporación al mercado laboral y poner en valor su experiencia profesional. Ambas se desarrollarán en formato semipresencial. Las personas seleccionadas participarán semanalmente en sesiones presenciales y online en el espacio cedido por el Ayuntamiento de Badajoz, en las instalaciones de la Universidad Popular, situadas en Ronda del Pilar, 20.
Durante varios meses, los participantes contarán con el apoyo de especialistas en orientación laboral que les guiarán para diseñar un plan integral de búsqueda de empleo, actualizar su currículum con herramientas digitales, ensayar entrevistas de trabajo, reforzar competencias transversales y digitales, aprovechar el uso de smartphones y redes sociales en la búsqueda de empleo, realizar mapas de empleabilidad y establecer contacto directo con empresas.
Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción en la web oficial de las Lanzaderas de Empleo, a través del enlace: https://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion El plazo permanecerá abierto hasta el 22 de octubre. La Junta de Extremadura y la Fundación Santa María la Real, se encargan de gestionar el proyecto e impulsar esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz.
