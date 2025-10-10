‘El instinto protege a los animales. A ti, tu seguro’
FEDEXCAZA
Cazas. Pero ¿Quién te defiende?
¿Por qué federarse? ¿Por qué un buen seguro?
Cuando sales al campo lo das todo: esfuerzo, constancia, pasión.
Pero hay algo que no puedes controlar: el imprevisto.
- Un accidente.
- Un problema legal.
- Un día que cambia tu vida para siempre.
Y ahí es donde marca la diferencia estar bien asegurado.
Porque no todos los seguros son iguales.
Mutuasport no es una aseguradora cualquiera. Es la única especializada en caza, creada por y para cazadores.
'La caza no necesita más enemigos, necesita más cazadores unidos'
Sus beneficios, los reinvierten en el propio sector
Y lo hace en línea con su compromiso de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en la promoción de una gestión cinegética sostenible y en la defensa de la caza.
En definitiva, la Federación Extremeña de Caza y su mutua transforman cada póliza en una inversión en futuro, seguridad y defensa de la caza.
- Proyectos científicos y de conservación: iniciativas como Coturnix, Zorzales y el Observatorio Cinegético
- Defensa de la actividad cinegética
- Formación y seguridad
- Campañas de concienciación
- Relevo Generacional
- La importancia de federarse
Nada de lo que hoy disfrutamos como cazadores se consigue solo
Detrás de cada medida, de cada logro administrativo, de cada avance en la defensa de la caza está la Federación.
1- Federarse significa tener un respaldo real en las instituciones.
2- Federarse significa defender tu pasión en los despachos donde se decide el futuro de la caza.
3- Federarse significa ser parte de un colectivo fuerte, con una voz que nadie puede ignorar.
Porque la caza no se defiende sola: necesita unión, compromiso y representación. Y esa representación la encarna tu Federación.
'Un seguro cualquier no defiende la caza. El de tu Federación sí'
Esta temporada, da un paso más: No contrates por cumplir. Pasa del discurso a la acción
Llama a la Federación Extremeña de Caza y contrata con nosotros el mejor seguro de caza acorde a tus necesidades. Asesorate: 924 171 024
