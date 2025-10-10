Los Premios Ciudad de Badajoz se fallarán el próximo viernes con cambios en escultura: un solo galardón de 9.500 euros

El fallo de los Premios Ciudad de Badajoz, todo un referente cultural en el panorama nacional, celebrará su gala el próximo viernes 17 de octubre en el Espacio Cultural Santa Catalina, a partir de las 20.30 horas. La cita, presentada por la periodista de La Crónica de Badajoz, Irene Rangel, reunirá a finalistas, jurados y representantes institucionales en una noche dedicada al arte y la creación en siete disciplinas: música, fotografía, pintura, escultura, periodismo, novela y poesía.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha destacado la relevancia que estos premios han alcanzado a nivel nacional y la alta calidad de los jurados, integrados por reconocidos nombres del ámbito artístico y literario, tanto español como internacional. En esta edición, el jurado contará con la participación especial de Gabrielle Graesle (Suiza) y Alberto Servat (Perú).

Casablanca ha subrayado además que los Premios Ciudad de Badajoz “suponen una importante adquisición de patrimonio cultural, pues las obras después quedan en la ciudad, contribuyendo a enriquecer sus fondos". La participación ha sido "especialmente elevada", con cerca de 500 obras recibidas en algunas categorías -unas 1.500 obras en total- lo que confirma el prestigio de este certamen.

Música: homenaje a Porrina de Badajoz

En su 6ª edición, el Premio de Música, el más joven de todos, ha recibido 13 partituras centradas en una temática única: Porrina de Badajoz. Aunque el número pueda parecer reducido, Casablanca ha indicado “la gran complejidad técnica y compositiva de las obras presentadas”. En esta categoría se concederán dos galardones, dotados con 4.000 y 2.000 euros.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, durante la gala de los premios en la edición de 2024. / Andrés Rodríguez

El apartado de Fotografía ha recibido en su 12ª edición 445 trabajos, de los cuales se ha realizado una selección de 30 que podrán verse próximamente en el Museo de la ciudad Luis de Morales. Los premios en esta categoría son de 5.000 euros, 2.500 y 2.500 euros. Mientras, en su 18ª edición, el premio de Pintura ha contado con 272 obras de gran formato, de las que se han seleccionado 20 finalistas. Se otorgarán tres premios: de 5.000, 4.000 y 3.000 euros.

Escultura: una única obra premiada con 9.500 euros

La Escultura, que alcanza ya su 19ª edición, introduce este año una novedad importante en las bases: pasa a tener un único premio, aunque con una dotación económica mayor, de 9.500 euros. De las 87 obras presentadas, se han seleccionado 20. Por su parte, el Periodismo, que lleva el sobrenombre de Premio Francisco Rodríguez Arias, celebra su 22ª edición con 125 artículos recibidos, "todos ellos de gran calidad" según el concejal que ha avanzado que se otorgarán dos premios, de 4.000 y 2.000 euros.

Además, en el apartado de Novela, que llega a su 29º edición, se han recibido 125 obras. El ganador obtendrá un premio único de 18.000 euros y la publicación de su obra y por último, la Poesía, categoría más veterana de los premios, celebra su 44ª edición con una alta participación: 488 poemarios recibidos y 24 seleccionados. El ganador recibirá 9.000 euros y también verá su obra publicada.

La gala contará con la actuación del pianista Rafael Álvarez-Buiza Avakimyan, que pondrá la nota musical a la velada que promete ser uno de los grandes acontecimientos culturales de Badajoz.

Las obras premiadas y seleccionadas se expondrán posteriormente en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, permitiendo al público disfrutar de la creatividad y el talento reunidos en esta nueva edición de los premios.