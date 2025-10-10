Sorapán de Rieros cumple 25 años de lucha por la salud mental en Extremadura

En un millón de las antiguas pesetas y la compra de un coche está el origen de la Fundación Sorapán de Rieros. Fue el dinero que el psiquiatra José Ramón Gutiérrez Casares, su presidente, recibió de su padre, José Luis, un médico de pueblo. Era la cantidad que había dado a su hermano para ayudarlo en la compra de un turismo y le pareció justo regalar loa mismo a su otro hijo.

Pero José Ramón no quería un coche, su deseo era poner en marcha una fundación para ayudar a personas con problemas de salud mental, una idea sobre la que ya había estado trabajando con otros compañeros psiquiatras, como Fernando Galán, Aida Pérez Javier Bustos y Francisco Rey. La primera intención era poner el nombre de su padre , su primer benefactor, a la fundación. «Ni se te ocurra, busca otro», le dijo su progenitor. Y entonces eligieron el del reconocido médico extremeño Iván Sorapán de Rieros.

Con el millón de pesetas y tras muchos meses de trabajo, el 1 de febrero de 2000 se publicó su constitución en el Boletín Oficial del Estado, fecha oficial de su andadura. Sorapán de Rieros ha cumplido 25 años de lucha por la salud mental, «y vamos a por otros 25», asegura su presidente.

El psiquiatra José Ramón Gutiérrez Casares, presidente de la Fundación Sorapán de Rieros. / LA CRÓNICA

Para conmemorar este aniversario, coincidiendo con que este viernes se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, se va a celebrar una jornada en el Colegio de Médicos de Badajoz, con distintas mesas redondas, en las que intervendrán, además del propio Gutiérrez Caseras, reconocidos psiquiatras como Miguel Ángel González Torres, del Hospital Basurto de Bilbao, y Manuel Franco, del Complejo Asistencial de Zamora. La consejera de Sanidad, Sara García Espada, asistirá a la clausura.

Recuerdo a Guillermo Fernández Vara

La idea era rememorar el día de la presentación oficial de la Fundación Sorapán de Rieros hace 25 años, en la que estuvieron el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, José Ramón Gutiérrez Casares, Aida Pérez, directora general de la oenegé, y Guillermo Fernández Vara, por aquel entonces recién llegado a la Consejería de Bienestar Social. El fallecimiento del expresidente de la Junta no permitirá repetir aquel momento, aunque él estará presente en el recuerdo de todos.

Cuando echó a andar, la fundación tenía apenas medio centenar de usuarios, que en la actualidad se han convertido en 2.600 directos y otros 1.500 indirectos, a quienes un equipo de casi 40 profesionales atienden en sus cuatro sedes en Extremadura: Badajoz, Cáceres, Plasencia y Jerez de los Caballeros.

Al principio, su actividad se centró en la infancia y después se amplió a los adultos, con el objetivo de cubrir un vacío del sistema sanitario: había recursos para tratar patologías graves, pero no moderadas o leves o para pacientes en los que la enfermedad ya estaba en remisión.

Con el paso del tiempo fueron creciendo los servicios, hasta ofrecer una atención integral a las personas con problemas de salud mental: terapia, integración social a través de actividades de ocio, inserción laboral y búsqueda de empleo con el apoyo de empresas, fomento de la autonomía. Estas acciones se llevan a cabo mediante conciertos con el Servicio Extremeño de Salud (SES), el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), ayuntamientos, diputaciones y entidades privadas como La Caixa.

También a través de programas europeos, como un proyecto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que los agentes sepan cómo actuar cuando tienen que retener o detener a una persona con problemas de salud mental.

Jornadas organizadas en Cáceres este pasado febrero sobre un proyecto de la oenegé financiado con fondos europeos. / LA CRÓNICA

La fundación también está trabajando en otros proyectos novedosos. Uno de ellos es la formación de personas que han padecido enfermedades mentales, de las que han sido tratadas y han remitido, para que puedan acompañar a otras que están enfrentando el mismo proceso que ellas superaron.

Avances

El presidente de Sorapán de Rieros reconoce que en este cuarto de siglo ha habido grandes avances en el campo de la salud mental en lo que se refiere a la atención de los pacientes y recursos y también en cuanto a tabúes, aunque aún queda camino por recorrer para acabar con el estigma social. Los años de la pandemia provocaron un aumento de los problemas de salud mental, pero también ayudaron a visibilizarlos. «Antes, los pacientes que se cruzaban conmigo por la calle no me miraban, ahora, sobre todo los adolescentes, me presentan a sus novias y me llaman ‘locati’», dice con orgullo José Ramón Gutiérrez.

«Antes, tú tenías una patología y eras una depresiva; ahora eres una persona con depresión», añade como ejemplo de los cambios. Para el psiquiatra, lo que se ha demostrado es que la enfermedad «no te inutiliza, no te limita ni te incapacita... Ya no pasas de ser una persona normal a un loco; hemos pasado del ser enfermo al estar enfermo. La enfermedad deja su huella, pero si lo arreglamos con tratamiento, con seguimiento, no tiene que ser negativa», valora.

La Fundación Sorapán de Rieros, según su presidente, se sitúa en un ámbito intermedio entre el sistema sanitario y el sistema social, ofreciendo una intervención individualizada, diferente y flexible, en la que «el paciente decide lo que quiere y nosotros lo ayudamos a conseguirlo».

«Ese es el futuro de la psiquiatría», defiende.