La VI Bienal Mario Vargas Llosa da el salto a Europa con su primera edición en Badajoz

La Cátedra Vargas Llosa celebrará del 22 al 25 de octubre la VI Bienal Mario Vargas Llosa, que por primera vez se llevará a cabo en España. Extremadura será el escenario de esta destacada cita literaria, con Cáceres como sede principal y actividades paralelas en Badajoz y Trujillo. Las dos primeras ediciones de la Bienal se celebraron en Lima (Perú) y las tres siguientes en Guadalajara, Jalisco (México).

Impulsada por la Cátedra Vargas Llosa desde 2014, la Bienal nace con el objetivo de proyectar la literatura en lengua española a nivel internacional. El evento, de cuatro días de duración, se articula en torno a la convocatoria del premio a la mejor novela publicada en español en los dos últimos años, cuyo fallo se anuncia durante el acto de clausura. El Premio Bienal Mario Vargas Llosa, dotado con 100.000 dólares estadounidenses, se ha convertido en "uno de los galardones más relevantes de la literatura en nuestro idioma", según ha explicado el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, el escritor José Luis Gil soto, que ha presentado la actividad en Badajoz junto al concejal de Cultura, José Antonio Casablanca.

Gil Soto ha afirmado que esta cita, “imprescindible en el panorama literario hispano”, se celebra para “contribuir al estudio y difusión de la literatura contemporánea, fomentar el debate sobre temas relacionados con la cultura, promocionar nuevas generaciones de escritores y acercar creadores, críticos, pensadores y otros protagonistas de nuestra vida cultural”, por eso, ha puntualizado que la bienal, no solo es un evento literario, “sino que también se pretende que en torno a ella haya una corriente de pensamiento, de humanismo y de cultura, donde se incluyen la novela gráfica, la música y el arte en general”.

Mario Vargas Llosa entrega el Premio de la Bienal de Novela, al escritor mexicano David Toscana en 2023. / Oscar Del Toro

Se trata de un "gran festival literario donde los mayores exponentes de la literatura, la cultura, el arte y el pensamiento en español, se reúnen para debatir aquellos asuntos que más interesan del vertiginoso y cambiante mundo actual", ha matizado, un evento que "se cerrará el día 25 de octubre en Cáceres con el anuncio del premio a la mejor novela en nuestro idioma publicada en los dos últimos años".

Traspasa fronteras

La Bienal, que anteriormente se celebraba en América, traspasa fronteras y llega ahora a España, en concreto a Extremadura con Cáceres como epicentro. "En un primer lugar se había pensado únicamente en Cáceres, pero no podíamos dejar a la principal ciudad de Extremadura, Badajoz, fuera de un evento cultural tan importante que por primera vez venía al continente europeo. El asunto de Trujillo tiene una cuestión absolutamente personal ligada con Vargas Llosa y es que los Vargas de los que desciende salieron de Trujillo en el siglo XVI para recalar en Perú. Esos lazos tan estrechos nos llevaban también a Trujillo por cuestiones evidentes. Aquel primer Vargas acompañó a Francisco Pizarro a su periplo por América", ha explicado el secretario general de Cultura.

Actividades

Badajoz acogerá distintas actividades que arrancan el jueves 23 de octubre con una firma de libros a las 17,30 horas en la librería Tusitala con la participación de Ignacio Martínez de Pisón.

El mismo día, a las 20.00 horas, se celebra la mesa redonda 'El futuro de la novela histórica: éxito, rigor y cine' en la Iglesia Santa Catalina con María Reig, Jesús Sánchez Adalid y Santiago Mazarro, moderando Isabel San Sebastián. Paralelamente, en el Palacio de Congresos Manuel Rojas, La Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto con obras de Jimmy López, Stravinski y Aaron Copland.

El viernes 24, a las 17.30 horas David Úcles firmará libros en la librería Tusitala y a las 19.00 horas se llevará a cabo una nueva mesa de debate que lleva por título 'España en la novela histórica hispanoamericana' en la Iglesia Santa Catalina, con Laura Martínez-Belli y Fernando Iwasaki, moderando Antonio Pérez Henares.

A las 20.00 horas, cerrarán el ciclo en Badajoz Antonio Pérez Henares, Isabel San Sebastián y Fermín Bocos con la mesa 'Novela histórica: ¿un compromiso moral con la sociedad?', también en Santa Catalina.

Finalistas

La lista de finalistas del Premio de Novela de la VI Bienal Vargas Llosa en su edición de 2025 son Gioconda Belli (Nicaragua) por su obra Un silencio lleno de murmullos, Gustavo Faverón (Perú) por Minimosca, ⁠Ignacio Martínez de Pisón (España) que ha presentado Castillos de fuego, Pola Oloixarac (Argentina) con su trabajo titulado Bad hombre, Sergio Ramírez (Nicaragua) por El caballo dorado y el español David Uclés con La península de las casas vacías, novela publicada en 2024 que narra la Guerra Civil española en clave de realismo mágico.