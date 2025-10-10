Con Amigos de Badajoz
Las visitas guiadas al monasterio de Santa Ana de Badajoz se reanudan este domingo
Habrá tres turnos y es necesario inscribirse previamente
Las visitas guiadas al Real Monasterio de Santa Ana se reanudan este domingo de la mano de la Asociación Amigos de Badajoz.
Habrá tres turnos, a las 11.00, 11.45 y 12.30 horas, y los interesados deben inscribirse previamente en los correos marcospachecocruz@hotmail.com o a amigosdebadajoz@gmail.com, indicando el nombre y apellidos de los asistentes, el número total de personas y la hora elegida para la visita. La confirmación les llegará por esta misma vía.
Los turnos son de entre 30 y 35 visitantes y la entrada es gratuita.
Los asistentes podrán recorrer la iglesia, el coro, el patio central, el museo y el claustro bajo de las hermanas Clarisas y descubrir la historia y curiosidades del monasterio, con las explicaciones de miembros de Amigos de Badajoz.
Las siguientes visitas están programadas para los días 9 de noviembre, 14 de diciembre, 11 de enero y 8 de febrero.
