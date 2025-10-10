Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con Amigos de Badajoz

Las visitas guiadas al monasterio de Santa Ana de Badajoz se reanudan este domingo

Habrá tres turnos y es necesario inscribirse previamente

Visitantes en la iglesia del monaterio de Santa Ana, en una imagen de archivo.

Visitantes en la iglesia del monaterio de Santa Ana, en una imagen de archivo. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Las visitas guiadas al Real Monasterio de Santa Ana se reanudan este domingo de la mano de la Asociación Amigos de Badajoz.

Habrá tres turnos, a las 11.00, 11.45 y 12.30 horas, y los interesados deben inscribirse previamente en los correos marcospachecocruz@hotmail.com o a amigosdebadajoz@gmail.com, indicando el nombre y apellidos de los asistentes, el número total de personas y la hora elegida para la visita. La confirmación les llegará por esta misma vía.

Los turnos son de entre 30 y 35 visitantes y la entrada es gratuita.

Los asistentes podrán recorrer la iglesia, el coro, el patio central, el museo y el claustro bajo de las hermanas Clarisas y descubrir la historia y curiosidades del monasterio, con las explicaciones de miembros de Amigos de Badajoz.

Las siguientes visitas están programadas para los días 9 de noviembre, 14 de diciembre, 11 de enero y 8 de febrero.

Cartel de las visitas guiadas.

Cartel de las visitas guiadas. / LA CRÓNICA

