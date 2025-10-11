Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Los bomberos intervienen en un incendio en el ecoparque de Badajoz

El fuego quemó restos de poda acopiados en una explanada y no se registraron daños personales ni materiales

Los restos de poda arden en el ecoparque de Badajoz, este viernes por la noche.

Los restos de poda arden en el ecoparque de Badajoz, este viernes por la noche. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Los bomberos del parque municipal de Badajoz tuvieron que intervenir este viernes por la noche en un incendio que se originó en las instalaciones del ecoparque, junto al cementerio de Nuestra Señora de la Soledad.

El fuego, cuyas causas aún no se han determinado, afectó a restos de poda que estaban acopiados en una explanada para ser entregados a un gestor autorizado para el tratamiento de este tipo de residuos.

El incendio, según han explicado fuentes del parque de bomberos, comenzó sobre las 22.30 horas y sobre la medianoche ya estaba extinguido. Afortunadamente, no se han registrado daños personales ni materiales.

De momento, se desconoce si las llamas se originaron de manera fortuita o el fuego pudo ser intencionado.

