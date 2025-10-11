Exigen más plazas para espectadores en sillas de rueda en el teatro López de Ayala de Badajoz

La asociación Apamex, que trabaja en favor de las personas con discapacidad, ha exigido que se amplíen el número de plazas reservadas para usuarios con sillas de ruedas en el teatro López de Ayala de Badajoz. A través de un comunicado, la entidad ha asegurado que está recibiendo "numerosas quejas" de personas con movilidad reducida por la falta de accesibilidad de este espacio cultural.

Según Apamex, actualmente el López de Ayala solo tiene dos plazas reservadas para usuarios en sillas de ruedas, cuando por su aforo (752 asientos para el público repartidos en 12 palcos, anfiteatro y patio), según la normativa, debería haber 8. Así lo han verificado sus responsables en una visita al teatro, donde han mantenido una reunión con su directora, Paloma Morcillo.

La asociación ha planteado las dimensiones y ubicación que deberían tener, pues es "fundamental" que las plazas para personas con movilidad reducida estén comunicadas mediante un itinerario accesible con los accesos y salidas al recinto. Así, propone que en el lado derecho trasero se quiten los asientos fijos y se ubiquen cuatro plazas, y las otras cuatro se sitúen en los palcos del anfiteatro, a razón de dos en cada uno de ellos, en concreto, los situados más próximos a los accesos y a los que es posible llegar con facilidad, como son el palco 5 de un ala y el palco 6 de la otra ala.

Apamex recuerda que existen otros espacios escénicos en España que, incluso contando con especial protección por estar consideradas Bienes de Interés Cultural (BIC), tienen plazas reservadas en palcos, como el Teatro Español en Madrid.

Asimismo, la entidad lamenta que ya cuando el López de Ayala fue sometido a una "importante" reforma, tuvo que denunciar que no se eliminara en la entrada principal el peldaño exterior, a pesar de que presentó "una propuesta de su simple y sencilla ejecución". No obstante, reconoce que se han atendido otras reivindicaciones en materia de accesibilidad han sido atendidas, como la reforma del acceso principal una vez dentro del teatro y previo al patio de butacas, la instalación de un elevador y de bucle magnético.

"El encontrarnos con la situación actual, de claro incumplimiento de accesibilidad está motivado por la ubicación de la mesa de sonido en la parte trasera izquierda del patio de butacas ocupando el espacio reservado, así como el lógico requerimiento del servicio de bomberos, que de forma más reciente ha establecido que las dos plazas que se han venido habilitando frente al escenario no pueden estar allí ubicadas por cuestiones de evacuación y seguridad", añade Apamex.

La asociación también señala como "otra asignatura pendiente" el acceso al cafetín del López, que cuenta con escalones a ambos lados. Según afirma, esta problemática ya fue estudiada por Apamex y desde hace algunos meses la directora del teatro tiene "una propuesta formal para instalar un elevador (plataforma vertical)".