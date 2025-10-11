La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios conmemora hoy su 'Sábado Legionario' en Badajoz

La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios celebra hoy su ya tradicional 'Sábado Legionario'. Esta es una jornada de homenaje y de recuerdo que tendrá lugar este 11 de octubre en su sede oficial, situada en la calle José Pérez Jiménez, en el barrio de Valdepasillas (Badajoz).

El evento dará comienzo a las 12:30 horas y reúne cada año a antiguos miembros de la Legión Española, así como familiares, simpatizantes y vecinos de Badajoz para compartir un día en el que se ensalzan los valores y el sentimiento de este grupo del Ejército de Tierra. Del mismo modo, durante este día se hace un reconocimiento a quienes sirvieron en uno de los cuerpos más emblemáticos de las Fuerzas Armadas de España. Los actos se desarrollarán en el patio de la sede, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Programa de actos

El arranque de esta jornada especial será con el izado de la bandera, acompañado del Himno Nacional. Según definen, este es un momento de solemne respeto hacia los símbolos del país. A continuación, se llevará a cabo el acto de homenaje a los Caídos por España, con el canto 'El Novio de la Muerte' ante el Cristo de los legionarios. Esta es una de las piezas más representativas y cargadas de emoción.

Posteriormente, los asistentes participarán en la recitación del credo legionario. En concreto, se pronunciarán dos de ellos, los que hacen relación a 'El Espíritu de la Muerte' y a 'La Bandera de la Legión', fragmentos que evocan los valores del sacrificio, la lealtad y el honor que definen al cuerpo desde su fundación en 1920.

Como ya es tradición, a lo largo de la jornada de convivencia se entonarán los vivas reglamentarios: "¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva La Legión!". Y se cerrará el acto con el canto del Himno de La Legión, 'La Canción del Legionario'.

Un año especial

Además de los actos institucionales, la hermandad organizadora celebrará su tradicional sorteo de artículos legionarios. Esta es una actividad que fomenta la participación y la unión entre los asistentes, en un ambiente de comunidad y respeto a las tradiciones militares.

Este año, la cita adquiere un significado especial al coincidir con la conmemoración del Centenario del Tercio Duque de Alba II de La Legión (1925–2025), una efeméride que pone de relieve la profunda huella histórica de la Legión en la defensa y la historia contemporánea de España. La hermandad de Badajoz, a través de este evento, se suma a los actos conmemorativos que se están celebrando en distintos puntos del país para rendir tributo a un siglo de historia legionaria.

El 'Sábado Legionario' no solo constituye un encuentro entre antiguos camaradas, sino también supone una oportunidad, según los convocantes, para transmitir a las nuevas generaciones los valores que inspiran a esta institución militar: el compañerismo, el sacrificio, la disciplina y el amor a la patria.

Con este acto, la hermandad reafirma su compromiso con la memoria y los ideales de la Legión, manteniendo viva una tradición que forma parte de la identidad cultural y social de Badajoz.