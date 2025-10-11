María Adánez protagoniza 'La Gramática' en Badajoz: «Pocas veces te cae en las manos un texto tan jugoso y original»

La actriz María Adánez (Madrid, 1976), una de las intérpretes más destacadas del panorama nacional, sube hoy al escenario del Teatro López de Ayala para inaugurar la 48ª edición del Festival Internacional de Teatro de Badajoz con la obra que protagoniza: 'La Gramática', escrita y dirigida por Ernesto Caballero. Una comedia inteligente, llena de sonrisas, pero también de reflexiones, que invita a pensar en el lenguaje y en las distintas maneras de comunicarse.

Junto al actor Joaquín Notario, Adánez pondrá en escena una obra de 85 minutos de duración cuya trama arranca con un accidente inesperado. Una mujer de escasa formación que trabaja como personal de limpieza en la Real Academia Española adquiere de golpe un conocimiento erudito de la lengua y la gramática. A raíz de esa transformación, aparece un neurocientífico que propone someterla a un proceso de “desprogramación lingüística” para que vuelva a un estado previo, más “normalizado”.

¿Cómo definiría esta propuesta teatral?

'La Gramática' habla del poder del lenguaje, de cómo las palabras pueden darnos identidad o pueden quitárnosla. Es la historia de una mujer que al volverse experta en gramática por un accidente en el lugar donde trabaja (en la RAE), se convierte en una auténtica policía del lenguaje y acaba perdiendo todo su entorno, a sus hijos, su marido, sus vecinos, sus compañeros de trabajo y con ello, el sentido de pertenencia.

¿Qué tipo de reflexiones plantea 'La Gramática'?

La función es una comedia y en momentos un drama. Yo diría que son las dos cosas. Es una obra en la que te ríes, incluso a carcajadas en algunos momentos, pero no es una comedia para morirse de risa. A partir de cierto punto, creo que esa sonrisa se va congelando, porque lo que hay detrás es una reflexión profunda sobre la identidad, sobre lo que somos, sobre el lenguaje y sobre la necesidad de pertenecer. Al final a esta mujer, más allá de producirle satisfacción, le provoca una gran soledad porque todo su entorno la rechaza, al ser un corrector impertinente, un policía del lenguaje.

Esta función la escribe Ernesto Caballero, que es uno de esos grandes eruditos intelectuales maravillosos que queda de esa generación en el teatro y desde su preocupación, escribe 'La Gramática'. El se cuestionó qué está pasando con el lenguaje, porque cada vez se habla peor y porque además es guay, es divertido.

El texto es muy preciso y está cargado de matices. ¿Qué le atrajo de él y qué retos le ha supuesto interpretarlo?

El reto ha sido precisamente poder interpretarlo. Pocas veces te cae en las manos un texto tan jugoso y tan original. Por supuesto, es un 'bombonazo' para la actriz que lo interpreta, no solo el reto del ejercicio verbal que tienes que hacer, sino también porque en una misma función interpretas dos personajes. En la mayor parte del tiempo interpreto a esa mujer erudita, pero que va asomando la patita a la otra, hasta que al final la vemos. Es muy divertido.

Hay un monólogo especialmente exigente, que incluso le llevó varios días memorizar. ¿Qué tiene de particular esa parte?

La complejidad del lenguaje. Pero cuando lo tienes y es tuyo y eres capaz de decirlo como el padre nuestro, es una auténtica gozada. Es un disfrute y ahí es cuando dices, qué pena que no hablemos así, con lo rico que es el vocabulario de nuestro idioma, pero entiendo que no estamos acostumbrados -evidentemente- a ese nivel. Yo soy de memoria rápida, pero he de decir, que esta es la función que más me ha costado aprender.

La obra ha pasado por escenarios como Madrid, Barcelona o Vigo. ¿Cómo está siendo este recorrido?

La acogida ha sido Estupenda. Fue un 'exitazo' desde el momento en que la estrenamos en Madrid, que llenamos desde el tercer día, con una satisfacción inmensa y ver cómo se lo pasa bien la gente, todo el mundo -gente mayor y gente joven- me da mucha alegría. De hecho, en Madrid vinieron muchos colegios a vernos, porque uno de los grandes objetivos son ellos (los jóvenes), para invitarles a esta reflexión o por lo menos que tengan la oportunidad de poder discernir.

'La Gramática' habla en el fondo del lenguaje. ¿Cree que se ha ganado o se ha perdido algo en la forma que tienen ahora las personas de comunicarse?

A mí me gusta el teatro que plantea preguntas y pocas respuestas. Ese es el teatro que en mi opinión resulta más interesante. Es verdad que esta función no da soluciones pero sí lanza varias posibilidades del porqué del lenguaje de hoy en día, quizás por un abuso de ciertos programas televisivos, por la jerga de los políticos o por las redes sociales.

¿Qué le gustaría que el público de Badajoz se lleve consigo al salir del teatro?

Me quedo con que al público que venga a vernos les haya merecido la pena pagar su entrada, que disfruten del espectáculo, que se rían y que reflexionen, pero sobre todo, que piensen que ha sido un dinero bien invertido.

La actriz María Adánez interpreta 'La Gramática'. / Cedida

Después de tantos personajes y tantos escenarios, ¿qué le sigue emocionando del teatro y qué le impulsa a seguir subiéndose a las tablas?

Me impulsan los buenos textos como 'La Gramática', los buenos compañeros como Joaquín Notario, los buenos directores como Ernesto Caballero y sobre todo el teatro, que desde luego, de todas las disciplinas de los actores, creo que es la más exigente a nivel físico y de técnica. El teatro para mí tiene algo que es único y es que te subes al escenario y cuentas la historia de arriba abajo. En la televisión y el cine, el público ve la historia entera, pero tú la has contado fragmentada. Entonces el placer de poder hacerlo de cabo a rabo, cuando tienes algo bueno entre manos, para mí es insustituible.

El cine, el teatro y la televisión son amores distintos, es difícil elegir porque son tres amores, yo no podría elegir. El teatro a mí me da muchas satisfacciones, llevo años eligiendo los personajes que quiero hacer, eligiendo a los directores y tiene esa peculiaridad, que cuentas la historia con su principio y su final.