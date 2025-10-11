Pasen y vean: un espectáculo de circo abre el Festival Internacional de Teatro de Badajoz

Pasen y vean. Ollas, ensaladeras, cazos y otros elementos de metal y de plástico han sonado y volado este sábado por la tarde en el paseo de San Francisco, escenario del espectáculo de circo 'Crassh-DuoCircus', con el que ha inaugurado la 48 edición del Festival Internacional de Teatro de Badajoz.

Ha habido alfombra roja para los más pequeños, que se han acomodado en las primeras filas para escuchar las melodías creadas a partir de objetos comunes y disfrutar con los malabares, gestos y gags cómicos de David Calhau y David Valente, miembros de la compañía portuguesa WeTumTum.

Se trata de una asociación cultural sin ánimo de lucro, que promueve y desarrolla movimientos artísticos para niños y familias, teniendo como premisa que todo ser humano es capaz de crear, participar y desarrollarse a través del contacto con la música y la interpretación.

Este sábado por la noche, la programación continúa en la sala principal del teatro López de Ayala con María Adánez, que protagoniza, junto a Joaquín Notario, ‘La Gramática’, una sátira humorística de la compañía catalana Focus, que rinde homenaje a la Lengua. Un día, de forma accidental, una mujer convencional se convierte en una consumada erudita de la lengua y la gramática. Un reconocido neurocientífico la somete a una desprogramación lingüística: debe devolverla a su estado primario de limitación expresiva para evitar los trastornos de inadaptación social que le está provocando su nueva condición.

La función comenzará a las nueve de la noche y ya quedan pocas entradas.

Para este domingo

Mañana domingo, la propuesta del Festival Internacional de Teatro es otra obra para público familiar que combina el clown y la máscara: ‘Mr. Bo’, que pondrá en escena la compañía vasca Marie de Jongh.

Escrita y dirigida por Jokin Oregi, narra la historia de un hombre gruñón y autoritario que, junto a tres sirvientes, reflexionan sobre el poder despótico y la tiranía y cómo enfrentarla. Se trata de una comedia que, desde el humor y el gesto, muestra la servidumbre y la posibilidad de un cambio, utilizando la poesía para hablar de la crianza y de la capacidad de decir «no».

Esta función, que comenzará a las 19.00 horas en la sala principal del López de Ayala, tiene un precio especial de 6 euros para niños de 6 a 12 años. La entrada general cuesta 15 euros (10 para los colectivos con descuento). Su director será el encargado de impartir mañana un taller para el público infantil.