La señalización turística de las fortificaciones de Badajoz se renovará con 120.000 euros

El Ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar a licitación el contrato para renovar la señalización turística de las fortificaciones y sustituir los tótems, atriles y otros elementos que presentan deficiencias de conservación, legibilidad o cuyos contenidos informativos no cumplen con los estándares de claridad y utilidad para los visitantes, así como para instalar señalética en los nuevos espacios recuperados, como el corredor verde de la calle Stadium, el camino cubierto de la ladera de la alcazaba y el acceso y yacimiento de la puerta del Capitel.

El presupuesto base de licitación es de 120.497 euros y el plazo de ejecución, una vez adjudicados los trabajos, se ha establecido en un mes.

Según recoge el pliego de condiciones, con esta actuación se prevé sustituir el 75% de la señalética, dando prioridad a la que se encuentre más deteriorada, a los elementos ubicados en las zonas de mayor interés turístico y patrimonial y a la situada en los espacios con más tránsito de peatones y vehículos. En total, según ha detallado el concejal de Turismo, Rubén Galea, el contrato incluye la renovación de 84 paneles, 74 medianos y 10 grandes.

En la actuación, están incluidos espacios en el interior de la alcazaba y de la fortificación abaluartada y también otros como el fuerte de San Cristóbal, el Revellín de la Picuriña, el Hornabeque de puente de Palmas, elementos estructurales o puertas históricas como la de Trinidad, del Pilar o Puerta de Palmas.

El contrato incluye la retirada progresiva de la señalización actual, la fabricación de nuevas señales turísticas en distintos formatos y dimensiones, así como la colocación de nuevos elementos en ubicaciones "estratégicas", siguiendo criterios patrimoniales y de visibilidad.

La adjudicataria también se ocupará de que los contenidos de las nuevas señales, que deben cumplir la normativa en materia de integración paisajística y accesibilidad, respeten los criterios de calidad y utilidad.

La actuación, según el pliego, se planteará de forma que garantice una coherencia estética y funcionalidad del nuevo sistema de señalética, para que pueda ser completada en futuras fases, en función de la disponibilidad presupuestaria.

Recorrido por los elementos defensivos

La señalización turística de en el entorno de las fortificaciones de Badajoz se llevó a cabo entre los años 2013 y 2014, como parte de la estrategia de puesta en valor del patrimonio histórico local, que también incluyó la apertura de varios centros de información e interpretación, como el Fuerte de San Cristóbal, Puerta de Palmas o las Casas Mudéjares.

La señalética permitió articular un recorrido por los principales elementos defensivos de la ciudad, para facilitar la comprensión de su evolución histórica, identificando los grades sistemas fortificados de la ciudad: la alcazaba, como núcleo medieval islámico, y la fortificación abaluartada, desarrollada entre los siglos XVII y XIX, que constituye uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura militar en la Península Ibérica.

Desde entonces, se han incorporado nuevos elementos de señalización turística, pero el paso del tiempo los ha ido deteriorando.