La Guardia Civil celebra su día en Badajoz: 210.000 servicios y 9 millones de kilómetros recorridos en lo que va de año

Un día de fiesta, de recuerdo a quienes ya no están, pero también de balance. La Guardia Civil ha celebrado la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, con un multitudinario acto este domingo en Badajoz, en el que el general jefe de Extremadura, José Manuel Santiago Marín, ha querido compartir algunas cifras que hacen más gráfica la labor de los casi 3.000 guardias civiles destinados en la región.

En lo que va de año, han prestado más de 210.000 servicios, entre ellos 3.000 auxilios y rescates, y recorrido más de 9 millones de kilómetros. Este cuerpo cubre el 90% del territorio extremeño y vela cada día por el 60% de su población.

Pese a que Extremadura mantiene la tasa de criminalidad "más baja" de España, la violencia de género, la ciberdelincuencia, los delitos contra el medio ambiente y los robos en el campo, fundamentalmente de aceitunas, siguen siendo motivo de preocupación y su lucha concentra gran parte de los esfuerzos y recursos de la Guardia Civil.

Desde principios de 2025, se han recibido 785 denuncias por violencia de género y sus agentes tienen encomendada la protección de 390 víctimas. Hay 83 guardias civiles dedicados en exclusiva a la violencia machista, con 7 equipos en la provincia de Badajoz y otros 6 en la de Cáceres. Santiago Marín ha querido hacer un llamamiento al entorno de las mujeres que la sufren, "para que denuncien y entre todos podamos poner fin a esta lacra", ha dicho.

En cuanto a los ciberdelitos, que han crecido exponencialmente en los últimos años, en estos primeros 9 meses de 2025, a través de los denominados equipos @, se han abierto casi 2.750 investigaciones, que han dado como resultado 198 detenidos o investigados puestos a disposición judicial.

Asimismo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha investigado 359 incendios forestales y ha detenido a 32 personas por su presunta implicación en los mismos.

Por su parte, los equipos Roca, han intervenido en 545 robos en el campo, con 161 arrestos, y los equipos Race, dedicados al robo de aceitunas en la provincia pacense, han logrado incautar 184.000 kilos, el 86% de lo robado, y detenido a 91 personas.

"Queremos que los ciudadanos confíen en nosotros y creo que lo estamos consiguiendo", ha afirmado el general jefe, quien ha agradecido que la sociedad los acompañe en este día como los guardias civiles acompañan a diario a los extremeños.

Inundaciones e incendios

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha querido destacar la "ejemplar reacción" de la Guardia Civil en situaciones de emergencia como el temporal que afectó a la región la pasada primavera o los grandes incendios forestales que la han asolado este verano, que los agentes afrontaron con "entrega y decisión para proteger vidas y bienes".

También ha puesto en valor su labor y compromiso en la lucha contra la violencia de género. "Muchas mujeres y sus hijos ha podido empezar una nueva vida gracias a vuestra valentía y empatía", les ha dicho.

"Hoy celebramos a su patrona y los valores que el cuerpo representa: honor, lealtad, servicio y humanidad", ha señalado el delegado, quien ha asegurado que la Guardia Civil es cada día "más sólida, cercana y está mejor preparada" para afrontar los retos del futuro.

Condecoraciones

En el acto por el día de la Virgen del Pilar se han entregado condecoraciones y menciones honoríficas a miembros de la Guardia Civil y a agentes de otros cuerpos y personal civil por su colaboración. Entre los distinguidos, ha estado la subdelegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, a quien se ha reconocido con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

También han recibido una mención honorífica a Christian Moya y David Martín, dos usuarios de Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche, que han realizado prácticas en la Comandancia de Badajoz a través de un convenio para la inserción laboral de personas con inteligencia límite, en reconocimiento a su "ejemplo, compromiso y trabajo bien hecho".

Asimismo, se ha homenajeado al capitán retirado Aurelio Hernández Calvo, de 94 años y con 43 años de servicio, que ha estado acompañado por su esposa, Ysora Valentina Blanco, sus hijos y nietos.

Tras colocar una corona en recuerdo a los caídos, el acto ha finalizado con un pequeño desfile con una representación de todas las unidades de la Guardia Civil en la región, que el numeroso público que se ha congregado en Santo Domingo ha acompañado con aplausos.

Al acto ha asistido, entre otras autoridades militares, civiles y eclesiásticas, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, y el expresidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. El general jefe ha tenido unas palabras de recuerdo para el expresidente Guillermo Fernández Vara, fallecido hace una semana.