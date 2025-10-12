La Guardia Civil festeja a su patrona este domingo en Badajoz

La Guardia Civil celebra este domingo la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, con un acto institucional frente a la comandancia de Badajoz, en la plaza de Santo Domingo, abierto a todos los ciudadanos, que presidirá el general jefe de la zona de la Guardia Civil en Extremadura, Santiago Marín.

El máximo responsable de la Benemérita en la región estará acompañado por el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, entre otras autoridades militares, civiles y eclesiásticas.

A las 11.00 horas, se celebrará una misa en honor a la Virgen del Pilar en la parroquia de Santo Domingo, a la que seguirá el acto castrense en la plaza del mismo nombre.

Se entregarán las condecoraciones y distinciones por méritos y colaboraciones y, para finalizar, habrá un pequeño desfile con representación de todas las unidades de la Guardia Civil delante del acuartelamiento. El año pasado, a causa de la lluvia este acto se tuvo que celebrar en el pabellón deportivo de La Granadilla.

Cross solidario

Aunque este es el acto central por la festividad de la patrona, aún quedan otros pendientes, como el Cross Solidario del Pilar, que se celebrará el próximo 19 de octubre y que este año tiene como beneficiaria a la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual Aprosuba 3 – Plena Inclusión Badajoz.