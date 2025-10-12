Un incendio intencionado se ha saldado con tres contenedores de basura calcinados y cuatro vehículos afectados parcialmente por las llamas. El suceso ha ocurrido este domingo por la tarde en la calle Fernández la Puente, en el centro de Badajoz, y también han sufrido daños tres aparatos de aire acondicionado de la fachada de un edificio y dos árboles.

Los bomberos del parque municipal han recibido el aviso sobre las 19.00 horas. Los primeros en llegar al lugar han sido los agentes de la Policía Local, que han retirado uno de los contenedores para evitar que las llamas se siguieran propagando y han comenzado a extinguir las llamas con un extintor que le han facilitado los vecinos de uno de los portales.

Los bomberos, que no tienen dudas de que el incendio ha sido provocado de manera intencionada, han terminado de sofocarlo.

También se ha personado la Policía Nacional, que ha tenido que intervenir para calmar los ánimos entre varias personas que se encontraban en este lugar. De momento, no se ha detenido a nadie por estos hechos.