«Mi música une la herencia extremeña con el mundo globalizado»

Sabemos quién es Luis, ¿pero qué es ‘KMKR’?

‘KMKR’ es un proyecto de música electrónica que nace en 2023 con un primer EP homónimo y busca, desde el punto de vista de una persona joven, el contraste que para mí hay en Extremadura entre vivir en unas zonas rurales, con la herencia que tenemos, y aun así estar viviendo dentro de un mundo globalizado, que al final está muy dirigido por las tecnologías, internet, la comunicación, la hiperinformación, etc.

¿Cómo es posible conectar esas creencias dentro de la música electrónica?

Pues porque a diferencia de la tradicional, la música que yo hago, aunque sea electrónica está cargada de letras. Me gusta que las letras sean narrativas, que tengan un principio, un nudo y un desenlace, y desarrollar las historias mucho. Por ejemplo, la primera canción se llama ‘Las Heras’, y cuenta la historia de un hombre que cuando trabaja en el campo, dice a su mujer que va a trabajar , pero realmente está siendo infiel. Esto es un desarrollo de una especie de cuestionamiento de los valores de la Extremadura más antigua, que yo creo que siguen presentes hoy día en nosotros, en menor medida, pero están.

¿Cómo surge la idea de este proyecto?

Pues se me ocurrió un día cualquiera. Como al que se le ocurre una película. Me gusta mucho escribir y narrar lo que sucede. Ya sea del pasado o del presente. Las más recientes hablan sobre temas actuales, como por ejemplo, la juventud a la hora de plantearse relaciones abiertas o cerradas, o simplemente, sobre algo que me guste de Badajoz.

¿Cuánto tiempo tarda en escribir las canciones?

Pues depende mucho de las canciones, porque sí que las que son más movidas y de baile, que quiero que sean más enérgicas, trato de hacer lo primero que sale, para que se quede ahí reflejado en la letra la energía de la canción. El resto me la tomo con más calma, pero yo creo que más de dos semanas no se le debe dar la grabación, o al menos yo no se la doy. La creación es o más divertido. Yo salgo a pasear y voy siempre alerta y con una libreta. Cualquier cosa que ocurra, lugar que visites o historia que suceda puede ser susceptible de entrar en una canción.

¿En qué momento profesional se encuentra ahora ‘KMKR’?

Pues la verdad que han sido dos años muy intensos. He tenido mucha suerte y muy buena acogida. Desde que empecé en 2023 habré hecho como 50 conciertos, una barbaridad. Hace un mes he tocado en Madrid. En unos días vuelvo a tocar en Galicia... Muy bien la verdad. Y aquí en primicia anuncio que a partir de enero me voy a Japón de gira. El promotor y productor Shogo Komiyama se fijó en mí en las pasadas Jornadas de la Música de Extremadura y me ofreció la oportunidad de organizarme una gira de unos siete conciertos en su país, que por supuesto era un tren que no iba a dejar pasar.

¿Cree que en Japón se apreciará su música?

Si por algo destaca el público japonés es porque están siempre muy abiertos a, quizás, propuestas distintas a su estilo. No voy a llevar nada en especial, voy a ofrecerles lo que siempre hago y lo que me gusta. La música, para que le guste a otros, tiene que pasar el primer filtro, que es que te guste a ti mismo.

¿Y en Badajoz y Extremadura se aprecia la música electrónica?

Yo formo parte de un grupo de artistas, llamado 'New Wave Extremeña', que buscamos precisamente eso. Nuestro objetivo es hacer que la cultura de Extremadura se conecte con este resurgir que está viviendo la electrónica. El problema de esta música es el estigma que tiene. Yo invito a toda la gente a que escuche música electrónica. Se darán cuenta que no es solo para las fiestas. Hay más ramas de electrónica que del propio rock o del propio pop, y no puedes decir que no te gusta sin haber indagado en ella.

¿Algún objetivo o deseo por cumplir?

Me gustaría volver a mis orígenes próximamente Yo comencé tocando la guitarra, fue mi primer contacto con la música. Por lo que me gustaría en algún momento adaptar mi música al formato de banda.