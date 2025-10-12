Quejas en la barriada de María Auxiliadora de Badajoz por la baja presión del agua: "Nos duchamos con un hilo"

«Nos duchamos con hilo de agua, y eso cuando podemos, porque a veces no sale nada... Y caliente ya ni hablamos. No se puede poner ni el lavavajillas ni la lavadora y ya se ha estropeado más de un aparato». Así explica un vecino de María Auxiliadora los trastornos que está causando a muchas familias del barrio la baja presión del agua, un problema que llevan sufriendo desde hace varios meses, pero que en el último mes y medio se ha agravado.

«El agua no tiene presión ni por las mañanas ni por las noches y, muchas veces, tampoco al mediodía ni por las tardes», se quejan Antonio Pozo, José García, Ángel López y Armando Álvarez, cuatro de los afectados. Cuentan que han trasladado al Ayuntamiento de Badajoz y a Aqualia, concesionaria del servicio, sus quejas en infinidad de ocasiones, pero sin que le hayan dado solución hasta la fecha.

«La gente está muy enfadada porque esta situación está condicionando sus vidas», advierten. «Muchas mañana te ves negro para poder lavarte la cara; los niños no se pueden duchar muchas noches después de llegar a casa del parque o de hacer deporte y el calentador, sin presión, no prende, por lo que tienes que calentar el agua como antiguamente», lamentan.

Hilo de agua que sale del grifo de un negocio de hostelería de María Auxiliadora, esta semana. / Santi García

«En el recibo no nos cobran solo el consumo, también pagamos por unas infraestructuras que no tenemos», critica Antonio Pozo, dueño de un bar, que denuncia que «así es imposible tener abierto un negocio de hostelería».

Este grupo de vecinos asegura que este problema afecta a «gran parte del barrio» y lo achacan a que se han reducido los kilos de presión para evitar los continuos reventones que se producen en la avenida de María Auxiliadora, la principal vía de la barriada, que ya se ha anegado en numerosas ocasiones, la última el pasado mes de agosto. Los afectados señalan que las conducciones son antiguas y que sería necesario que se renovaran las redes, a la vista de que los «parches» no están dando resultado.

Plataforma vecinal

«Hartos» de que no se ponga solución a esta situación, el viernes por la noche celebraron una reunión y han decidido crear una plataforma vecinal para que sus reivindicaciones tengan más fuerza. Lo primero que harán será remitir un escrito al ayuntamiento con sus quejas.

Pegatinas de colores para marcar las deficiencias del barrio Los problemas por la falta de presión de agua no son los únicos que tienen descontentos a muchos vecinos de la barriada de María Auxiliadora, con unos 4.000 habitantes. Se quejan de que sus aceras tienen baldosas levantadas; que las vallas permanecen meses y meses rodeando una arqueta o un tramo de acerado en mal estado; y que sus calles y plazas no están todo lo limpias que debieran. Aseguran que el ayuntamiento hace oídos sordos a sus demandas, por lo que un grupo de vecinos se plantea marcar con pegatinas de colores todas las deficiencias con las que se vayan topando, para darles visibilidad y ver si de este modo se les pone solución.

Fugas ocultas

El ayuntamiento y Aqualia no coinciden con los vecinos en el origen de la falta de presión, ni tampoco en que el problema afecte a una mayoría de residentes. Según el responsable de Redes del Servicio Municipal de Aguas de la concesionaria, Juan Ramírez, tras recibir las quejas de algunos afectados, se han estado revisando las válvulas y revisado las conducciones para detectar posibles fugas ocultas. Solo se ha detectado una y ya se ha reparado, por lo que confía en que la bajada de presión en algunas zonas «en las horas de mayor demanda» se haya resuelto. No obstante, se van a seguir inspeccionando por si se pudieran localizar más.

«La presión sigue siendo la misma que siempre, no se ha disminuido para evitar roturas en la red", insiste Ramírez.