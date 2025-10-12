Estos son los premiados en la gala del Antifaz de Plata en Badajoz

El Carnaval de Badajoz se extiende de febrero a octubre gracias a la Gala Antifaz de Plata, que se celebró la noche del sábado en el Palacio de Cristal del Hotel Río, organizada por la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap). La gala alcanzaba su 30 edición y parte de lo recaudado se entregó a la Fundación Magdalena Moriche, Aexpainba, cuyos talleres fabricaron las pulseras conmemorativas que se entregaron a los asistentes, más de 700. La gala fue presentada por Beatriz de las Heras.

Con el Antifaz de Plata, la Falcap reconoce el trabajo y la pasión por el Carnaval. En su discurso de inauguración, su presidente, Julio Macho, aprovechó la presencia del concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, para reclamar la reapertura del Museo del Carnaval, cerrado desde finales de 2024.

Tras la actuación de la tamborada ganadora de 2025, de la comparsa Cambalada, comenzó la entrega de premios.

Los ganadores de los antifaces de plata fueron:

Antifaz de Plata Honorífico: Juan Antonio Rodríguez Peña (de la comparsa Caribe).

Difusión del Carnaval: No puedo tengo ensayo.

Entidad Colaboradora: Centro Comercial El Faro

Mejor Murga: Marwan

Mejor Convivencia (nuevo en esta edición): Torremejías, sede de Las Monjas y La Pava & Company.

Cartel Anunciador de la Gala: Pedro Serrano, de la comparsa Whanau.

Mejor Tamborada: Umsuka Imbali

Mejor Fotografía: Rocío García Jiménez (comparsa Vas como quieres).

Mejor Maquillaje: Los Tukanes

Mejor Personaje: Choni (Comparsa Los Pío Pío)

Mejor Estandarte Fijo: Moracantana

Mejor Estandarte Móvil: Umsuka Imbali

Premio Coca Cola: David Giraldo, del artefacto El Gallinero.

Mejor Carro del Carnaval: Los Colegas

Fidelidad del Carnaval: Shantala

Mejor Gorro: Los Colegas

Mejor complemento de baile: Los Tukanes

Antifaz de Plata Especial Falcap: Jonathan Ojeda (Caribe)

Disfraz Original: Donde vamos la liamos

Mejor Disfraz: Los Colegas

Mejor Música: Los Pirulfos

Mejor Coreografía: Los Colegas

Mejor Comparsa Infantil: Cambalada

Mejor Grupo Menor: Los Chalchimpapas

Mejor Artefacto: Pues anda que tú

Mejor Comparsa: Los Colegas