La Fundación Magdalena Moriche recibe parte de la recaudación
Estos son los premiados en la gala del Antifaz de Plata en Badajoz
La Falcap entrega sus galardones y reclama la reapertura del Museo del Carnaval
El Carnaval de Badajoz se extiende de febrero a octubre gracias a la Gala Antifaz de Plata, que se celebró la noche del sábado en el Palacio de Cristal del Hotel Río, organizada por la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap). La gala alcanzaba su 30 edición y parte de lo recaudado se entregó a la Fundación Magdalena Moriche, Aexpainba, cuyos talleres fabricaron las pulseras conmemorativas que se entregaron a los asistentes, más de 700. La gala fue presentada por Beatriz de las Heras.
Con el Antifaz de Plata, la Falcap reconoce el trabajo y la pasión por el Carnaval. En su discurso de inauguración, su presidente, Julio Macho, aprovechó la presencia del concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, para reclamar la reapertura del Museo del Carnaval, cerrado desde finales de 2024.
Tras la actuación de la tamborada ganadora de 2025, de la comparsa Cambalada, comenzó la entrega de premios.
Los ganadores de los antifaces de plata fueron:
Antifaz de Plata Honorífico: Juan Antonio Rodríguez Peña (de la comparsa Caribe).
Difusión del Carnaval: No puedo tengo ensayo.
Entidad Colaboradora: Centro Comercial El Faro
Mejor Murga: Marwan
Mejor Convivencia (nuevo en esta edición): Torremejías, sede de Las Monjas y La Pava & Company.
Cartel Anunciador de la Gala: Pedro Serrano, de la comparsa Whanau.
Mejor Tamborada: Umsuka Imbali
Mejor Fotografía: Rocío García Jiménez (comparsa Vas como quieres).
Mejor Maquillaje: Los Tukanes
Mejor Personaje: Choni (Comparsa Los Pío Pío)
Mejor Estandarte Fijo: Moracantana
Mejor Estandarte Móvil: Umsuka Imbali
Premio Coca Cola: David Giraldo, del artefacto El Gallinero.
Mejor Carro del Carnaval: Los Colegas
Fidelidad del Carnaval: Shantala
Mejor Gorro: Los Colegas
Mejor complemento de baile: Los Tukanes
Antifaz de Plata Especial Falcap: Jonathan Ojeda (Caribe)
Disfraz Original: Donde vamos la liamos
Mejor Disfraz: Los Colegas
Mejor Música: Los Pirulfos
Mejor Coreografía: Los Colegas
Mejor Comparsa Infantil: Cambalada
Mejor Grupo Menor: Los Chalchimpapas
Mejor Artefacto: Pues anda que tú
Mejor Comparsa: Los Colegas
- 300 escolares rinden homenaje en Badajoz a los que dieron su vida por España
- Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos
- Puente del 12 de octubre en Badajoz: qué comercios abrirán el domingo y el lunes festivo
- El padre del presunto autor del crimen de la funcionaria de Badajoz dice que no participó ni en su muerte ni en el incendio
- La Casa de las Aguas de Badajoz tiene quien la quiera: dos promotoras pujan por la parcela municipal para construir viviendas
- Un nuevo edificio de diez plantas enfrente del campus de Badajoz: así será la sede de la primera universidad privada de la región
- Una capa de humo cubre la ciudad de Badajoz
- Alertan de un timador de pisos de alquiler en Badajoz: acumula una veintena de denuncias