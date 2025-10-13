Aspace reúne a más de 400 personas en Badajoz para reclamar una estrategia estatal para las grandes necesidades de apoyo

Más de 400 personas se reunirán los próximos días 17 y 18 de octubre en Badajoz en el Encuentro del Movimiento Aspace (Asociación de Parálisis Cerebral) 'Ya Toca' organizado por confederación que aglutina a todos los colectivos a nivel nacional con la colaboración de Aspace Badajoz y Aspace Extremadura.

Este encuentro reivindica una estrategia estatal para aquellas personas que tienen grandes necesidades de apoyo, este es el caso de quienes tienen parálisis cerebral. Desde la confederación de asociaciones indican que esta cita es un momento propicio para reivindicar las necesidades de su colectivo y especificar "qué tipo de apoyos hacen posible una vida independiente, digna y en comunidad", según indica Manuela Muro, presidenta de la confederación.

Una estrategia estatal

Este año el encuentro nacional se celebra en la ciudad con un objetivo principal, visibilizar las grandes necesidades de apoyo que necesitan y reclamar una estrategia estatal. Los pacientes con parálisis cerebral "a menudo, no cuentan con los recursos que necesitan para ejercer plenamente sus derechos", denuncia Muro. Es por ello que solicitan "cambiar la mirada, explicar qué significan realmente esas grandes necesidades de apoyo, cómo afectan a la vida diaria y qué tipo de apoyos requieren".

En este sentido, desde la confederación apuntan que en este encuentro se hará especial hincapié en las necesidades que tienen las personas con parálisis cerebral, sus familias y las entidades de Aspace frente a las políticas públicas. "Ha llegado el momento de alzar la voz para que esa realidad sea reconocida y respaldada por las administraciones", asevera Manuela Muro. Y señala que se pondrá "el foco en una demanda clara y urgente: una estrategia estatal".

El encuentro

El viernes 17 el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, dará la bienvenida a una representación del Movimiento Aspace en el ayuntamiento. El acto institucional de inauguración tendrá lugar el sábado 18 en la sala plenaria del hotel NH Gran Casino Extremadura. Contará con la asistencia de la presidenta de Confederación Aspace; del presidente de Aspace Badajoz, José Galindo; del alcalde de Badajoz, José Gragera; del delegado del Área de Políticas Sociales de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; y de la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada.

Por primera vez, este encuentro abre las puertas al ámbito internacional y se contará con la participación de entidades de Portugal, Argentina y México. Lo hacen con el convencimiento de que compartir experiencias entre colectivos de distintos países enriquecerán a todos los asistentes y profesionales que trabajan en este ámbito.

En el transcurso del encuentro, se conocerán historias y testimonios en primera persona, se abordará el tema de la vida independiente y el ejercicio de derechos en grandes necesidades de apoyo con la exposición de diferentes buenas prácticas internacionales. Para finalizar la cita, durante la tarde, las personas asistentes podrán acudir a diferentes talleres prácticos.

Una iniciativa pionera

Además, durante este encuentro se presentará el Observatorio Ibérico de Residencias, esta es "una iniciativa pionera entre Portugal y España", señala José Galindo, presidente de la asociación en Badajoz. Esta nueva herramienta "nace para analizar, visibilizar y transformar los modelos de vida y de atención en residencias" y con un objetivo claro, situar "en el centro a las personas con mayores necesidades de apoyo".

Galindo cree que este encuentro será un momento inspirador, que "impulse a seguir avanzando y que recuerde que es posible transformar realidades desde el compromiso y la acción compartida". Por su parte, Manuela Muro afirma que "Badajoz es una ciudad llena de historia que se convertirá en el escenario perfecto para reencontrarnos, compartir y seguir construyendo un futuro más justo", augura la presidenta de la confederación.