Ctaex celebra 25 años de investigación en Badajoz con jornadas y reconocimientos

El Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (Ctaex) celebrará su 25 aniversario con una jornada sobre la investigación en el sector agroalimentario y encuentros para la difusión de la ciencia, entre otras iniciativas.

Este centro se constituyó el 27 de julio de 2000 y desde entonces no ha parado de crecer en el marco de la investigación en múltiples sectores, según ha destacado este viernes su presidente, José Luis Llerena, durante la presentación de los actos por este aniversario.

Ctaex abrió sus puertas el 8 de enero de 2021, fecha en la que inició "un largo camino que le ha permitido recorrer distintos hitos en el marco de la investigación y de la transferencia de tecnología".

El centro cuenta en la actualidad con 69 empresas asociadas, sobre de la comunidad autónoma, pero también de otros territorios españoles y de otros países, cuenta con 2.600 clientes y ha realizado 280 actividades de transferencia de tecnología y 780 proyectos de investigación, entre otros.

Una de las grandes joyas de esta investigación es el sector del tomate para industria, pero también destacan el aceite y las plantas aromáticas, entre otros.

La responsable de Proyectos de I+D de Transferencia de Ctaex, Ana Serrano, ha explicado por su parte que los actos por el 25 aniversario incluyen talleres y conferencias para la difusión de la ciencia del 14 al 16 de octubre en las instalaciones del Hospital Centro Vivo de Badajoz.

En ellos se abordará el olivar y el aceite, el tomate, el cáñamo industrial y el cannabis medicinal, con presencia de estudiantes.

El programa incluye además exposiciones itinerantes sobre la historia de Ctaex y sobre la evolución del campo y de la alimentación, así como la presentación del documental 'Cooperar para innovar: historia del tomate para industria de Extremadura'.

El 5 de noviembre llegará el acto central, que incluirá la jornada 'La I+D en el sector agroalimentario', con mesas redondas sobre la competitividad, la innovación y casos de éxito empresarial.

En esta celebración se reconocerá también a los presidentes y directores del centro durante esta trayectoria y se hará una presentación con todos los productos innovadores desarrollados, para ensalzar el papel de Ctaex como motor de innovación y competitividad.