Detenidos dos menores por el incendio de tres contenedores en Fernández de la Puente de Badajoz

Dos menores de 15 años han sido detenidos como presuntos autores del incendio a tres contenedores en la céntrica calle Ricardo Fernández de la Puente el pasado domingo.

Las llamas alertaron a los vecinos de la mencionada vía en torno a las 19.00 horas. En ese momento el parque de Bomberos de Badajoz recibió el aviso y los primeros efectivos en acudir fueron los agentes de la Policía Local. Ellos fueron quienes retiraron uno de los contenedores para evitar que las llamas se expandiera aún más y comenzaron a extinguir las llamas con un extintor de uno de los edificios cercanos.

Además de alertar a los vecinos más cercanos, la columna de humo muy oscuro hizo que este incendio se viera desde muchos puntos de la ciudad.

Columna de humo provocada por el incendio de los contenedores de la calle Ricardo Fernández de la Puente vista desde la Alcazaba de Badajoz. / La Crónica

El operativo

Los bomberos llegaron minutos después y aseguraron a este medio que no tenían dudas de que el incendio había sido provocado de manera intencionada. Instantes después el fuego estaba totalmente sofocado con la intervención de una autobomba y el apoyo de un vehículo de mando.

Fueron los agentes de Policía Local quienes identificaron a los dos presuntos autores de los hechos, "dos menores de 15 años" según indica el Ayuntamiento de Badajoz. Al parecer, fue mientras que los bomberos extinguían el incendio cuando los policías, con la ayuda de los vecinos, lograron encontrar a los supuestos responsables de este suceso.

Daños al mobiliario urbano

El incendio provocó "tres vehículos y dos árboles dañados, mientras que los tres contenedores han quedado completamente calcinados", informa el consistorio pacense. De la misma forma, aseveran que los tres contenedores han sido repuestos a primera hora de este lunes por el Servicio Municipal de Limpieza.

Del mismo modo, recuerda que "dañar el mobiliario público afecta a toda la ciudad y a todos los vecinos de Badajoz".