Para acabar con los cortes de luz

Endesa culmina el plan para reforzar las redes eléctricas de las pedanías de Badajoz

Se ha prolongado durante 5 años con una inversión de 1,2 millones de euros

Los vecinos de los poblados llevan años denunciando los continuos apagones

Operarios durante los trabajos para reforzar las redes eléctricas de las pedanías de Badajoz.

Operarios durante los trabajos para reforzar las redes eléctricas de las pedanías de Badajoz. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Endesa ha concluido un plan especial de refuerzo de sus redes de distribución de media tensión en las pedanías de Gévora, Valdebótoa, Novelda y Sagrajas y en el Semillero de Empresas de Badajoz, donde los vecinos llevan años denunciando continuos cortes en el suministro eléctrico.

Este plan se ha desarrollado en los últimos 5 años con una inversión de 1,2 millones de euros. Según explica la compañía, las actuaciones que se han llevado a cabo han permitido la puesta en servicio de dos nuevas líneas de media tensión de 20 kilovoltios una para Gévora y otra para Novelda y Sagrajas. En total, se han tendido 6,2 kilómetros de cableado nuevo subterráneo y aéreo para conectar estas instalaciones, dotadas "de la última tecnología".

Asimismo, se han reforzado otras tres líneas de media tensión de 20 kilovoltios a lo largo de 13,5 kilómetros entre Valdebótoa y núcleos diseminados de Gévora, Valdebótoa y Sagrajas. Además, se han construido un nuevo centro de transformación en Valdebótoa y un centro de seccionamiento en Badajoz. La ejecución de todas estas nuevas infraestructuras, que benefician a más de 5.100 habitantes de estos entornos, ha necesitado la coordinación con las administraciones locales, según destaca Endesa.

Estas obras, señala la compañía, forman parte del Plan de Inversión de e-distribución para Badajoz, orientado a la renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas, con el objetivo de reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables.

Reclamación histórica de los poblados

Desde hace años, los vecinos de los poblados han venido reclamado que se ponga fin a los incesantes cortes de luz. La falta de fluido eléctrico condiciona sus vidas y también la de aquellos que tienen negocios de hostelería y tiendas, ya que los cortes de luz pueden durar varias horas y no pueden permitirse pérdidas adicionales.

En las zonas más rurales la situación empeora, debido a que muchas de las casas aisladas cuentan con agua procedente de pozos y, por tanto, la falta de luz les genera que tampoco tengan agua.

