Las obras de adecuación de las calles San Lorenzo y Concepción Arenal de Badajoz arrancan este martes

Los trabajos de adecuación de las calles San Lorenzo y Concepción Arenal de la ciudad de Badajoz arrancan este martes, día 14, dentro de la obra de urbanización de El Campillo.

Este proyecto se reactivó en julio después de la paralización que sufrieron las obras pocos meses después de iniciarse (a principios de 2023) a causa de la dureza de la roca de los terrenos. El ayuntamiento rescindió entonces el contrato con la adjudicataria por razones presupuestarias, las volvió a sacar a concurso y se adjudicaron de nuevo a la empresa Gévora Construcciones por 2.508.604 euros (el presupuesto base de licitación era de 2.854.579 euros).

Las modificaciones del tráfico

Por motivo de estas obras, durante esta semana permanecerá cortado al tráfico el acceso a parte de la calle Eugenio Hermoso, conocida popularmente como calle Las Peñas. Concretamente, será el tramo a partir de la confluencia con calle Bravo Murillo.

Esto significa que quienes accedan desde puerta Trinidad en dirección a la iglesia de la Concepción no podrán hacerlo por la mencionada calle, sino que tendrán que subir por la calle Bravo Murillo, tradicionalmente con sentido descendente, después tomar la calle Benegas hasta llegar a Concepción Arenal.

Plano de la alteracion al tráfico en las calles Bravo Murillo, Benegas y Eugenio Hermoso de Badajoz. / Ayuntamiento de Badajoz

Las calles que alteran parte de su sentido vial son Benegas y Bravo Murillo, lo hacen, como informa el ayuntamiento para dar acceso a la vía Concepción Arenal.

Las actuaciones se desarrollarán hasta el 17 de octubre, según indica el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.

Las obras de urbanización

Los trabajos de urbanización que se están desarrollando en estos momentos contemplan la mejora de la red eléctrica, el abastecimiento, el saneamiento y el alumbrado. Además, se están creando distintas calles que articularán la nueva urbanización que contempla la construcción de más de 30 viviendas y con las que se quiere renovar este enclave a los pies de la Torre de Espantaperros y los Jardines de La Galera.

La superficie total de la actuación en las calles será de más de 5.700 metros cuadrados. El contrato de la primera fase contempla liberar un espacio público entre las calles Peralillo y Jarilla. Se urbanizarán y renovarán las calles Campillo, Castillo y Peralillo, así como algunos tramos de las calles Costanilla, San Lorenzo y El Brocense. Asimismo, se creará una nueva calle.

En cuanto a los espacios libres generados ocuparán más de 2.000 metros, de los que 800 metros cuadrados a la plaza principal. El plazo de ejecución de estas obras previas a la construcción de las viviendas es de diez meses.